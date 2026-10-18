Castrelo celebró su XVII Festa do Porco ao Inferno

Un momento de la preparación del plato estrella | Mónica Ferreirós

Castrelo en Cambados celebró hoy la que es ya XVII edición de la Festa do Porco ao Inferno. El asado tradicional fue el plato estrella de un menú que también incluyó entrantes, así como patatas al ajillo, postre, café con chupitos y queimada. La animación musical también estuvo incluida en la cita, de la mano de Dieguiño.

El evento reunió a vecinos de toda la parroquia y entorno, en una fiesta ya consolidada en la temporada de citas culinarias de la comarca y que está organizada por la comisión de Festas Gastronómicas de Castrelo.