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Cambados

Emergencias Cambados incorpora un desfibrilador a su vehículos de salidas

Desde la entidad indican que este nuevo material permitirá actuar más rápido en casos de paradas

B. Y. O Salnés
17/10/2026 19:40
Una integrantes del colectivo muestra el nuevo aparato
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Emergencias Cambados incorpora un desfibrilador a su vehículo habitual de salidas, lo que permitirá tener más y mejores medios materiales para actuar en caso de urgencia sanitaria. Así lo indican desde la entidad, desde la que explicaron que incorporan así un desfibrilador externo semiautomático (Desa), que se instala en el vehículo de salida.

Desde Emergencias Cambados valoran que “la incorporación de este dispositivo supone una mejora de los medios materiales disponibles para la atención de emergencias, especialmente ante posibles situaciones de parada cardíaca, en las que una intervención rápida y el uso precoz de un desfibrilador pueden resultar determinantes”.

De esta forma, Emergencias Cambados “continúa avanzando en su objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones urgentes y de ofrecer una atención cada vez más eficaz a los vecinos y vecinas de Cambados.”.

El colectivo de atención a emergencias señala que el equipo fue suministrado por VittalFormacion, empresa a la que agradecen su colaboración en la incorporación de este recurso.

Cada vez hay más desfribriladores en edificos públicos, vehículos de emergencias y otros puntos de interés.

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