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Cambados

Una horda zombie se sumará al desfile de un Samaín en el que no faltará la Santa Compaña musical

A. Louro
16/10/2026 16:41
El edil de Festas, Tino Cordal, presentó ayer el programa
El edil de Festas, Tino Cordal, presentó el programa de actividades
Mónica Ferreirós
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El concejal de Fiestas, Tino Cordal, presentó la programación de actividades del Samaín, que organiza el Concello en colaboración con Zona Centro y el Conservatorio y Escola de Música. Será precisamente el centro el que inicie las actividades el próximo 25 con cuatro jornadas consecutivas de las “actuacións terroríficas, arrepiantes, tremebundas e espantosas” de su alumnado, en el Auditorio.

El jueves 29 tendrá lugar el desfile de la Santa Compaña musical, que volverá a contar con animación y que promete ser multitudinario. Arrancará del Auditorio y recorrerá la calle Ourense, la Praza do Concello, Rúa Infantas, Praza de Alfredo Brañas y Rúa San Francisco, aunque el itinerario puede sufrir variaciones en caso de lluvia.

Pero la ambientación temática continuará también el viernes 31 con el “desfile terrorífico”, que este año sumará una horda zombie a partir de las 21:30 horas. Antes, a las siete, no faltarán las “cabazas terroríficas” y a las 20 15 horas los “camiñantes brancos”.

El broche final será el sábado 31 con la habitual fiesta temática por el Samaín, esta vez en la Praza de Alfredo Brañas, a partir de las siete de la tarde, en la que no faltará una sesión DJ que alargará la jornada durante unas tres horas.

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