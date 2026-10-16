Piden diez años de cárcel para el acusado de agredir a dos personas con arma blanca en el Albariño de 2025

El acusado lleva en prisión provisional desde agosto de 2025

La Fiscalía pide un total de diez años de prisión para un joven acusado de dos delitos de lesiones con instrumento peligroso y arma blanca, durante la celebración de la Festa do Albariño de 2025. Asimismo, reclama una indemnización de un total de 16.500 euros a las dos personas que resultaron heridas por la agresión. El acusado cuenta además con antecedentes penales, ya que había sido condenado apenas un mes antes de la agresión por otro delito de lesiones a la pena de un año y medio de cárcel.

El presunto autor de la agresión del Albariño fue condenado un mes antes a cárcel por un delito de lesiones Más información

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2025, en las inmediaciones de la Praza das Rodas, donde el acusado se encontraba con su pareja durante la celebración de la Festa do Albariño. Así, según el relato del fiscal, el joven —vecino de Marín y que se encuentra en prisión provisional desde el 3 de agosto del pasado año— le propinó “un fuerte puñetazo en la cara” a una de las víctimas, haciéndole caer al suelo. Acto seguido, cogió la copa de cristal que llevaba colgada del cuello y lo golpeó de nuevo en la cara con ella, tras lo que salió corriendo del lugar.

En su intento de huida, sin embargo, fue perseguido por una tercera persona con la intención de retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, pero pudo sorprenderla y la apuñaló en el hombro con una navaja con la intención de deshacerse de la persecución.

Heridas provocadas

Como consecuencia de los hechos, la primera de las víctimas sufrió múltiples heridas incisas en la cara, teniendo que recibir varios puntos de sutura, restándole secuelas consistentes en cicatrices en la nariz, en el párpado superior izquierdo, en la región infraorbitaria izquierda y en la cara interna de ambos labos.

En cuanto al segundo de ellos, que fue apuñalado con una navaja en el hombro, sufrió también una herida inciso contusa en el hombro izquierdo y neuromotórax izquierdo que precisó una cirugía torácica. Además, arrastra secuelas por una cicatriz de cuatro centímetros en el trapecio izquierdo y bultoma adyacente

Así pues, el Ministerio Fiscal solicita para él cinco años por cada uno de los delitos. Además, en concepto de responsabilidad civil, piden la indemnización de 11.5727,59 euros para la primera de las víctimas y 4.753,18 euros para la segunda.

El juicio se celebrará el próximo día 22, en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a partir de las 9:45 horas tras poco más de un año de instrucción dirigida desde el Tribunal de Instancia de Cambados.