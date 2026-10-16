Condenan a dos años y medio de cárcel al exgerente de Porto de Cambados

Eviscerado de vieira en la planta de Porto de Cambados Mónica Ferreirós

Dos años y medio de cárcel e inhabilitación durante este periodo y una indemnización de 36.562,93 euros. A ello fue condenado el exgerente de Porto de Cambados, J.L.S., por un delito de apropiación indebida, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, que decretó asimismo la absolución de la pareja por este por el mismo delito. Lejos quedan los 16 años que reclamaba para él la empresa de la vieira, propiedad de la Cofradía, que le imputaba un desfalco que cuantificaban en más de 200.000 euros, por su responsabilidad en el agujero económico de la firma, que sin embargo no se pudo acreditar en un juicio oral en el que los magistrados lamentaron que la firma no presentó un informe pericial económico que “cuantifique, de manera objetiva y real, el daño emergente, el lucro cesante y la pérdida del beneficio industrial” de la entidad durante los años en los que el condenado fue gerente, entre 2019 y 2022.

El fallo reconoce así la apropiación indebida de más de 36.500 euros por parte del exgerente de Porto de Cambados por el uso de la tarjeta de empresa y por cobros en metálico no ingresados en las cuentas de la firma evisceradora y comercializadora de vieira. De ellos se deducen 26.561 euros en gastos particulares, tales como el abono de una multa de tráfico o reparaciones y combustible para su coche particular. Sin embargo, la empresa le imputaba otros cargos como el pago de una suscripción en Netflix —que el acusado reconoció que había devuelto—, un viaje a los Picos de Europa, alquiler de vehículos de lujo o comidas en restaurantes que se extralimitaban a las dietas. Además, la Audiencia —en relación al peritaje judicial avalado por la Fiscalía— reconoció también otros 4.045 euros por ventas de mercancía en efectivo, ingresos en una cuenta por valor de 5.242 euros y otros 714 euros por entrega de mercancía, sin emisión de facturas.

Pese a ello, la sentencia lo absuelve de un delito de administración desleal que también le imputaban tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular por los perjuicios económicos causados a la empresa. Así, la Audiencia entiende que no ha quedado acreditado que el acusado “hubiera actuado con pleno conocimiento del prejuicio que podría ocasionar al patrimonio administrado” debido a su presunta carencia de conocimiento en contabilidad en el momento de su contratación, según él mismo testificó.

Sin facturas, pero con albarán

Así pues, durante la vista oral, el acusado sí reconoció que utilizaba la tarjeta de débito de la empresa, pero solo para hacer pagos a proveedores y gastos. También señaló que se llegaron a entregar mercancías sin facturas y en metálico, “pero nunca sin albarán”. De hecho, llegó a indicar que alguno de los ingresos realizados a cuentas personales fue para pagar en efectivo unos 4.000 euros para comprar erizo sin factura. Reconoció, por último, que cuando lo contrataron “no tenía conocimientos de contabilidad y que, poco a poco, fue aprendiendo a hacer facturas, albaranes, etcétera” y que contrató a tres familiares, entre ellos a su mujer, pero por necesidades de producción y su supuesta experiencia en el sector.

Por su parte, la esposa de este, que finalmente fue absuelta de los delitos de los que se le acusaba, también admitió haber recibido en una cuenta de su titularidad 4.500 euros, de los que su marido le dijo que eran para “pagar a un proveedor que tenía problemas”, asegurando que ella “no sabe nada del trabajo de su marido”, ya que él no le contaba nada sobre ello.

En cuanto al resto de testigos, varios compradores indicaron durante el juicio la realización de pagos en metálico y, muchos, sin factura. Además, la gerente predecesora de Porto de Cambados, evidenció el agujero creado en las cuentas de la sociedad entre 2019 y 2022, años en los que el acusado era secretario del consejo de administración de la firma, señalando posibles irregularidades contables que despertaron las alarmas. Además, reconoció que advirtió sobre la falta de formación contable del acusado a la dirección.

En cuanto al patrón mayor de la Cofradía durante los años del desfalco en la empresa, Ruperto Costa, señaló también en el juicio que “hubo varios síntomas de que la cosa no iba bien”. “Al principio iba bien, había stock en cámara y un fondo de maniobra”, pero luego “no había liquidez” y tras hacer una auditoría interna “había un desfase de unos 85.000 euros”, señaló.

Con todo, el fallo todavía no es firme y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.