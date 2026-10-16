Cen anos de ‘O Mariscal’, a obra de Ramón Cabanillas e Vilar Ponte que alimentou o mito de Pardo de Cela
A Real Academia Galega celebrou onte en Cambados os cen anos da publicación da obra teatral ‘O Mariscal’, escrita a catro mans polo poeta Ramón Cabanillas (1876-1959) e o xornalista Antón Vilar Ponte (1881-1936), e que alimentou o mito de Pardo de Cela.
Unha lenda que comezou pouco despois da súa morte, en 1483, por decapitación e que se foi nutrindo primeiro de romances e historias de transmisión oral que seguiron vivas durante séculos, despois por versións como a da novela ‘Los hidalgos de Monforte’ (1851), pero sobre todo, de ‘O Mariscal’, que conseguiu consolidar a Pardo de Celo como símbolo das liberdades galegas.
“Antón Vilar Ponte fai unha proposta consciente de converter uns feitos históricos en referentes simbólicos para a cultura e a política, e para iso vai da man de Cabanillas, o gran poeta das Irmandades. Pardo de Cela, de quen non se sabía moi ben cal fora o seu papel na pequena nobreza galega do seu tempo, transfórmase aquí no líder da versión galega dos comuneiros de Castela”, resumiu o director da Sección de Historia da Rag, Ramón Villares, encargado da coordinación deste programa, que contou como relatores co académico e historiador Pegerto Saavedra; o investigador Emilio Ínsua, especialista en Vilar Ponte; o catedrático Raúl de Toro, referente no campo dos estudos irlandeses; e a música Nelly Iglesias.
Así, Saavedra falou sobre a realidade histórica de Pardo de Cela, na que co “coñecemento que temos hoxe, é certo que bastante limitado, non permite acreditar” a súa condición como “xefe dos irmandiños, no derradeiro mártir das liberdades galegas fronte ao centralismo castelán” como advertira Benito Vicetto. Non obstante, o propio Cabanillas e Vilar Ponte danse conta diso e, cando escriben ‘O Mariscal’, “lembran que o mito ten moita máis forza ca a historia, que non ten capacidade de mobilizar a xente”
A primeira ópera en galego
Na cita, porén, non só se falou sobre historia, senón tamén da conexión da centenaria obra coa literatura irlandesa ou do contexto político na publicación de ‘O Mariscal’, que a postre acabouse convertendo na primeira ópera integramente en galego da man de Eduardo Rodríguez Losada (1886-1973).
Unha obra, por tanto, crucial non só na literatura e cultura galega, senón tamén na sociedade e na consolidación dun mito como o que encabeza Pardo de Cela como símbolo das liberdades galegas. Na cita partiparon tamén as autoridades, coma o concelleiro de Cultura, Liso González.