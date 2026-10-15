Dos cambadeses detenidos por abastecer a una red que repartía droga con drones en Noia

La Guardia Civil realizó diversos registros en Noia Cedida

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta red delictiva dedicada al tráfico de drogas al menudeo en Noia, en el marco de la operación Falcone. En total han sido detenidas diez personas, dos acusadas de abastecer a esta banda desde Cambados. Siete de ellos, además, han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

La investigación, desarrollada durante más de cinco meses, permitió determinar que los tres establecimientos investigados, que inicialmente parecían funcionar de manera independiente, estaban interconectados y operaban de forma coordinada, con actividad continuada y clientes procedentes tanto de Noia como de localidades próximas.

Asimismo, el Instituto Armado pudo determinar que el suministro de cocaína procedía de dos personas residentes en Cambados, que abastecían periódicamente a los vendedores de Noia.

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera, la Guardia Civil detuvo a tres personas en el marco de una actuación relacionada con el transporte de droga desde Cambados hasta Noia. Se intervinieron aproximadamente 200 gramos de cocaína y 1.900 euros en efectivo. Además, durante un registro domiciliario se localizaron otras cantidades de cocaína preparadas para su distribución, así como diverso material relacionado con la actividad investigada.

Dos días después se llevó a cabo la segunda fase, que se saldó con la detención de otras siete personas y la realización de tres registros domiciliarios en Noia. En ellos se incautaron diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, marihuana y hachís, además de material destinado a la manipulación y distribución de la droga y numerosos dispositivos electrónicos.

Entre los aspectos más destacados de la investigación figura la utilización de drones para realizar entregas de dosis de droga a consumidores, un método con el que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La actividad de estos puntos de venta había generado una notable preocupación social en la localidad, en un contexto de incremento de la criminalidad que motivó el desarrollo de las investigaciones. Con esta operación, la Guardia Civil da por desarticulados los tres puntos de venta de droga identificados en Noia y detiene a las personas presuntamente responsables tanto de su distribución como del abastecimiento de cocaína.