Cambados Zona Centro y Arsem firman un convenio para impulsar el ahorro energético en el comercio

Firma del convenio entre la asociación y la empresa Cedida

Cambados Zona Centro y Arsem Servicios Energéticos han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar a los asociados el acceso a servicios especializados de asesoramiento y optimización energética.

El convenio ha sido suscrito por Javier Piñeiro, delegado de zona de Arsem, y Juan Rey, presidente de la asociación de comerciantes. El acuerdo permitirá a los asociados acceder de forma totalmente gratuita a un servicio personalizado de consultoría energética orientado a optimizar sus consumos, detectar oportunidades de ahorro y mejorar la gestión de sus contratos y necesidades energéticas.

Entre las actuaciones contempladas se encuentran la identificación de oportunidades para reducir los costes de luz y gas; asesoramiento personalizado, estudio de las diferentes alternativas del mercado energético, propuesta e implementación de medidas de ahorro y eficiencia o herramientas para mejorar la gestión y el control de los consumos.

Arsem, que cuenta con más de diez años en el sector y más de 20.000 clientes, pondrá así a disposición de Zona Centro su condición como canal directo con 30 compañías comercializadoras. Piñeiro, además facilita el correo j.pineiro@arsem.es como contacto para particulares.