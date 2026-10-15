Cambados promociona sus recursos turísticos en las redes de la mano de seis influencers

Dos turistas en una visita a la Torre de San Sadurniño Mónica Ferreirós

El Concello de Cambados emprenderá una nueva campaña de promoción turística, esta vez a través de las redes sociales de la mano de seis creadores de contenido, colaboradores habituales con la asociación Pueblos Mágicos de España, de la que la villa del albariño forma parte. Así, la Concejalía de Turismo, dirigida por la socialista Mila Martínez, organizará tres visitas por parte de estos influencers, combinando patrimonio histórico, cultura del vino, arte contemporáneo, gastronomía y paisajes de las Rías Baixas; todo con dos objetivos: fomentar el contenido turístico de Cambados en redes y reforzar la posición de la villa, aumentando su visibilidad como destino cultural, enogastronómico y creativo.

Así pues, las visitas y contenido a través de las redes sociales se centrarán en los monumentos más representativos de Cambados, como la Praza de Fefiñáns, la Torre de San Sadurniño o las Ruinas de Santa Mariña, pero también “eses rincóns máis descoñecidos” al público general, como la ruta de las escultoras o la Fundación Manolo Paz, en Castrelo. Tampoco faltarán las visitas a bodegas y otras experiencias vinculadas al vino y la reserva de comidas en restaurantes locales.

Todo ese contenido que se generará durante esta visita de la mano de los influencers servirá también para crear un montaje que se presentará el próximo año en Fitur para acompañar la promoción turística de la villa. “Que mellor que da man de creadores de contido, que saben capturar eses momentos e explicar moi ben o contido” y recursos que ofrece Cambados, según destacó la edila de Turismo, Mila Martínez.

Un millón de seguidores

Los encargados de trasladar toda esa riqueza paisajística, patrimonial, gastronómica y cultural de Cambados serán así seis creadores de contenidos ligados al mundo de los viajes y que suman más de un millón de seguidores.

Se trata de Irene Galindo (@gastro.viajera), que conecta el mundo rural con la gastronomía, mostrando productos locales y experiencias culinarias que generan gran interés; Beatriz Sotelo (@petiscosgalegos), que aporta sensibilidad y estética cuidada, reforzando el componente visual de la comunicación de su tierra; la local Élida Rey (@enxebreworld), especializada en viajes, gastronomía y turismo; Claudia Robles (@via­jandoconmanuela4.0), un proyecto familiar de viajes en autocaravana, camper y caravana; la extremeña Rocío Ruiz (@el_viaje_de_ro), que acumula más de 50 mil seguidores en plataformas como Instagram; y Rubén Vázquez (@el_locodeloscastillos). Todos ellos perfiles muy ligados a la creación de contenido ligado al turismo y divulgación del patrimonio históricos y pueblos y rincones por descubrir.

El objetivo final no es otro que el de posicionar a Cambados también en el mundo digital y promocionar aquellas novedades incluidas en los últimos años, como la llamada ruta de las esculturas, que este año incorporó una estatua dedicada a la Santa Compaña, que “despertou moitísimo interese”. De hecho, la edila de Turismo confirma que este recurso, concebido como un museo al aire libre, está teniendo un importante número de visitantes. La idea es la de seguir ampliando esta ruta para continuar poniendo en valor el patrimonio escultórico.