La lonja de Cambados apunta a récord de facturación en 2026 tras aumentar un 32% en lo que va de año

Descarga del bivalvo, en el inicio de la anterior temporada de extracción Mónica Ferreirós

En un contexto muy negativo para el sector del mar, Cambados ha conseguido aumentar su producción en lo que va de año, de tal forma que incluso apunta ya a su récord histórico de facturación. Un total de 983.629 kilos y 5.824.233 euros, a día de hoy, lo que supone millón y medio más de ganancias que con respecto a la misma altura del pasado año (un crecimiento de un 32,33%). Una realidad que permitirá a la Cofradía cambadesa a sanear parte de sus cuentas, tal y como celebra el patrón mayor, Alejandro Pérez, que explica que de continuar así, se cerrará este ejercicio en positivo tras años de déficit acumulado.

“Todos os meses, desde xaneiro ata o de agora, foise vendendo máis”, destaca Pérez, a lo que suma un buen precio medio, “tanto do peixe coma do marisco”. Un aumento del valor que se explica también, añade, por la gestión del propio Pósito para atraer a fábricas y nuevos compradores a las subastas diarias que se realizan desde la rula cambadesa. Así, pese a que el objetivo inicial para 2026 pasaba por repetir los siete millones de euros del último ejercicio, ahora la posibilidad de un récord absoluto es una realidad. “Posiblemente cando acabemos o mes podemos estar rozando practicamente os seus millóns de euros” y en el horizonte están todavía noviembre y diciembre, que “en teoría son meses de boa facturación”, especialmente, por las campañas de la volandeira y de la vieira, que sin embargo el año pasado fue un descalabro.

Así, la cifra histórica de facturación se alcanzó en 2016, cuando la lonja cerró el año con unas ganancias de 8.366.094,59 euros. Sin embargo, al cierre de la segunda quincena de octubre, la facturación rondaba los 5.793.000 euros, menos que los 5,82 millones actuales.

En cuanto a la producción, la rula se acerca ya a las mil toneladas de pescado y marisco comercializado, tras contabilizarse 983.629,22 kilos de producto. Se trata de un aumento del 44,34% con respecto a la misma altura de 2025, cuando se registraban 681.426 kilos.

Siguiendo con la cantidad, la volandeira, con 125 toneladas y 395.773 euros facturados, lidera la lista, seguida por la almeja japonesa, con 114 toneladas pero con unos ingresos que superan los 2,3 millones de euros. El top tres lo completa el choco, con 82 toneladas de producto que se convirtieron en 711.678 euros. El pulpo (32.295 kilos), la navaja (10.592 kilos) y las almejas rubia y babosa (con 8.921 y 6.028 kilos, respectivamente) alcanzaron también buenos números.

Así pues, el patrón mayor cambadés destacó también los altos precios medios en especies como la almeja japonesa, que se mantiene en lo que va de año en 20,39 euros al kilo, más teniendo en cuenta que en el horizonte todavía está una de las campañas más fuertes del año con la Navidad.

La flota afronta con optimismo la campaña de la volandeira La volandeira es una de las principales responsables de los buenos números que ha registrado la lonja cambadesa en lo que va de 2026 y finales del pasado ejercicio. Así, su campaña de extracción prevé regresar el próximo mes de noviembre, si los análisis de toxina lo permitieran. El patrón mayor, Alejandro Pérez, explica que la flota afronta con optimismo la temporada tras un primer estudio que apunta a que vuelve a haber abundancia del marisco en la Ría, a falta de un segundo análisis más exhaustivo que realice una radiografía más concreta del estado del bivalvo en cuestiones como su tamaña y cantidad de carne y los lugares de mayor abundancia. Ese segundo análisis servirá también de forma paralela para volver a evaluar la situación de la vieira, tras un pasado ejercicio casi testimonial, con solo tres jornadas de extracción y con muy pocas unidades del marisco. El objetivo pasa por controlar la población de la vieira en la Ría y garantizar su sostenibilidad. Así tras un año anterior “que podería calificarse de veda” la flota espera poder faenar este año, de haber existencias suficientes del recurso.

Situación financiera

La situación se refleja así en unas cuentas que ven la luz al final del túnel. Una mejoría que, sin embargo, no es nueva, ya que el pasado año se logró también cierto equilibrio en lo económico, tanto por el aumento de capturas —especialmente en campañas como la volandeira o el pulpo— como por la reducción de gastos en el Pósito, como puede ser en materia de personal, con la reducción de cuatro trabajadores de la plantilla tras llegarse a un acuerdo, según explica Pérez. Sigue pesando, sin embargo, la factura de las indemnizaciones por no haber percibido el complemento de antigüedad, en aplicación del convenio colectivo de oficinas y despachos de Pontevedra.

Así lo destaca el responsable del Pósito cambadés, que lamenta que en lo que va de año se tuvo que hacer frente a más de 25.000 euros por estos pagos, con todavía por fallarse las dos últimas sentencias. Cantidades a las que hay que sumar otros 50.000 euros abonados el pasado ejercicio en esta materia, lo que impidió al Pósito cerrar el año en positivo. Circunstancia que, a pesar de ello, sí prevén lograr en 2026.

Pérez lamenta así la “herdanza recibida”, aunque pone en valor las medidas emprendidas desde la dirección de la Cofradía en los últimos años para conseguir sanear las cuentas tras años de déficit acumulado. Cabe recordar que estas sentencias surgen tras la decisión de dejar sin efecto o congelar la antigüedad de trabajadores en 2015, tras dejar de aplicar el convenio colectivo de oficinas y despachos de Pontevedra. Una cuestión que ha enfrentado a la actual dirección del Pósito con gobiernos anteriores y el sector crítico.