El maridaje de los vinos Rías Baixas y el jamón Los Pedroches llega a restaurantes de Madrid y Sevilla

El presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, en la presentación de la campaña Cedida

La DO Rías Baixas y la DOP Los Pedroches continúan avanzando en su campaña europea “Al fin juntos” con una nueva acción gastronómica que llevó su propuesta de maridaje a una decena de restaurantes de Madrid y cinco de Sevilla.

Del 24 de septiembre al 11 de octubre, los establecimientos participantes ofrecieron a sus clientes por cortesía de ambas denominaciones de origen, una degustación de vino de la DO Rías Baixas y Jamón de Bellota 100 % Ibérico DOP Los Pedroches, para que puedan descubrir este maridaje y disfrutar de la combinación de estos dos productos de origen y calidad certificada.

La iniciativa se enmarca en el segundo año del programa europeo de promoción “Al fin juntos”, que tiene como objetivo seguir acercando al consumidor español los valores de ambas DO: el origen certificado, la tradición, la excelencia y la garantía de calidad asociada a los sellos europeos de calidad diferenciada.

La idea pasa así por potenciar el marcado carácter atlántico de los vinos Rías Baixas, que aporta frescura a un maridaje con Los Pedroches, que destaca por su textura sedosa y sabor rico en matices.