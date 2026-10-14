Cambados sensibiliza sobre la corresponsabilidad en los cuidados en el ámbito familiar

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados Gonzalo Salgado

La Casa da Calzada acogerá este sábado la jornada ‘Moito que facer: coidados compartidos’, que estará impartida por la Asociación de Familias Monoparentais de Galicia (Fagamos) y que tratará de sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad, con la intención de llamar la atención sobre los quehaceres, visibles e invisibles, que implica el sostenimiento diario de una familia y sobre la desigual distribución de estas responsabilidades entre hombres y mujeres.

Desde la asociación señalan que esta realidad adquiere una dimensión particular en las familias monoparentales, en las que una única persona adulta (en el 80% de los casos mujeres) asume las responsabilidades familiares, domésticas y de conciliación. Desde esta mirada, la entidad propone ampliar el concepto de corresponsabilidad más allá del reparto de tareas dentro del propio hogar.

“A corresponsabilidade tamén é social: todas e todos podemos contribuír a apoiar a quen coida e a construír comunidades nas que as familias non teñan que afrontar soas todas as responsabilidades”, señalan desde la asociación, que busca promover modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables. La jornada contará con un punto de asesoramiento, de a 12 horas, y una charla informativa y debate, a partir de mediodía.