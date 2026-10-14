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Cambados

Cambados sensibiliza sobre la corresponsabilidad en los cuidados en el ámbito familiar

A. Louro
14/10/2026 16:39
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados
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La Casa da Calzada acogerá este sábado la jornada ‘Moito que facer: coidados compartidos’, que estará impartida por la Asociación de Familias Monoparentais de Galicia (Fagamos) y que tratará de sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad, con la intención de llamar la atención sobre los quehaceres, visibles e invisibles, que implica el sostenimiento diario de una familia y sobre la desigual distribución de estas responsabilidades entre hombres y mujeres.

Desde la asociación señalan que esta realidad adquiere una dimensión particular en las familias monoparentales, en las que una única persona adulta (en el 80% de los casos mujeres) asume las responsabilidades familiares, domésticas y de conciliación. Desde esta mirada, la entidad propone ampliar el concepto de corresponsabilidad más allá del reparto de tareas dentro del propio hogar.

“A corresponsabilidade tamén é social: todas e todos podemos contribuír a apoiar a quen coida e a construír comunidades nas que as familias non teñan que afrontar soas todas as responsabilidades”, señalan desde la asociación, que busca promover modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables. La jornada contará con un punto de asesoramiento, de a 12 horas, y una charla informativa y debate, a partir de mediodía.

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