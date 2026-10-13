Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

González destaca o “fito” para Cambados de ser por segundo ano cosede da Orquestra Gaos

D. A.
13/10/2026 21:21
Un momento da presentación do ciclo de actuacións
Un momento da presentación do ciclo de actuacións
| cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O concelleiro de Cultura, Ensino e Patrimonio, Liso González, valou hoxe moi positivamente  o que a Orquesta Gaos elixa novamente Cambados como unha das sedes para a súa nova tempada. “O ano pasado foi unha tempada de éxito, rozamos o cheo en case todos e este ano preséntase unha tempada moi ilusionante”, sinalou.

Destaou o excepcional de “traer un evento destas características a unha vila como a nosa de 14.000 ou 15.000 habitantes”. “Rara é a vila que teña unha tempada sinfónica destas características, se doutro lado non hai alguén que estea disposto a vir a saír da súa zona de confort, dos sitios onde teñen grandes equipamentos culturais, e vir a sitios onde pois, tecnicamente hai máis dificultades”.

“A verdade que é todo un fito para o Concello de Cambados poder, por segundo ano consecutivo, seguir sendo cosede xunto con A Coruña, dunha das principais orquestras privadas de Galicia”.

A primera actuación será n decembro, co tradicional concerto solidario de Nadal, en colaboración coa Rea Institución Pai Rubinos, que ofrecerá unha antoloxía de zarzuela coa participación da Orquestra Gaos, o Coro Gaos e un coro participativo aberto, o 21 de decembro.

Xa o próximo ano, o 27 de febreiro, Cambados acollerá tamén a estrea do concerto dos gañadores do I Concurso Orquestra Gaos de novos solistas. Un dos punto álxidos da tempada chegará o 17 de abril coa interpretación da ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven. A Orquestra Gaos poñerá o colofón á súa tempada o 26 de xuño con ‘Diálogos con Abe Rábade’, un encontro entre a orquestra e o recoñecido pianista galego.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620