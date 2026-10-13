González destaca o “fito” para Cambados de ser por segundo ano cosede da Orquestra Gaos
O concelleiro de Cultura, Ensino e Patrimonio, Liso González, valou hoxe moi positivamente o que a Orquesta Gaos elixa novamente Cambados como unha das sedes para a súa nova tempada. “O ano pasado foi unha tempada de éxito, rozamos o cheo en case todos e este ano preséntase unha tempada moi ilusionante”, sinalou.
Destaou o excepcional de “traer un evento destas características a unha vila como a nosa de 14.000 ou 15.000 habitantes”. “Rara é a vila que teña unha tempada sinfónica destas características, se doutro lado non hai alguén que estea disposto a vir a saír da súa zona de confort, dos sitios onde teñen grandes equipamentos culturais, e vir a sitios onde pois, tecnicamente hai máis dificultades”.
“A verdade que é todo un fito para o Concello de Cambados poder, por segundo ano consecutivo, seguir sendo cosede xunto con A Coruña, dunha das principais orquestras privadas de Galicia”.
A primera actuación será n decembro, co tradicional concerto solidario de Nadal, en colaboración coa Rea Institución Pai Rubinos, que ofrecerá unha antoloxía de zarzuela coa participación da Orquestra Gaos, o Coro Gaos e un coro participativo aberto, o 21 de decembro.
Xa o próximo ano, o 27 de febreiro, Cambados acollerá tamén a estrea do concerto dos gañadores do I Concurso Orquestra Gaos de novos solistas. Un dos punto álxidos da tempada chegará o 17 de abril coa interpretación da ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven. A Orquestra Gaos poñerá o colofón á súa tempada o 26 de xuño con ‘Diálogos con Abe Rábade’, un encontro entre a orquestra e o recoñecido pianista galego.