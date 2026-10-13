A Real Academia Galega elixe Cambados para o centenario da publicación de ‘O Mariscal’
A xornada será este xoves día 15, no Museo Cabanillas, e tamén poderá seguirse na web da RAG e en YouTube
O ciclo ‘Momentos da Cultura Galega’ da Real Academia Galega (RAG) elixiu o centenario da publicación da obra teatral ‘O Mariscal’, escrita a catro mans por Antón Vilar Ponte (1881-1936) e Ramón Cabanillas (1876-1959), como eixe do seu encontro anual e nun evento que terá lugar esta mesma semana na localidade de Cambados.
A xornada, de entrada libre, terá lugar este xoves, 15 de outubro, no Museo Ramón Cabanillas da vila cambadesa, a partir das 16:30 horas. Poderá seguirse tamén en directo en academia.gal e a través da canle de YouTube da RAG.
A Sección de Historia propón afondar na Galicia do primeiro terzo do século XX a través dun texto que contribuíu a consolidar a figura do mariscal Pardo de Cela (1425-1483) como un símbolo das liberdades galegas, recordan.
A cita, coordinada polo director da Sección, Ramón Villares, celébrase coa colaboración da Deputación de Pontevedra e tamén a do Concello de Cambados.
Tras a inauguración de ‘Momentos da Cultura Galega. O Mariscal’, o académico Pegerto Saavedra trazará un retrato do nobre baseado nas fontes históricas.
“Distan estas dos ecos populares e literarios que alimentaron a súa mitificación xa desde pouco tempo despois de que fose decapitado pola súa oposición ao poder dos Reis Católicos”, salientan dende a organización da cita que poderá desfrutarse esta semana no municipio saliniense.
O investigador viveirés Emilio Ínsua, especialista na figura de Vilar Ponte, exporá na seguinte intervención o contexto cultural da década de 1920 en que viu a luz ‘O Mariscal’.
Teatro irlandés e galego
O profesor da Universidade de A Coruña Antonio de Toro afondará pola súa banda na influencia do teatro irlandés no novo drama galego do primeiro terzo do século pasado; e a profesora de piano Nelly Iglesias Ríos participará cunha contribución sobre a adaptación operística da obra literaria que realizou o arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada (1886-1973), a quen lle dedicou a súa tese de doutoramento.
A sesión continuará xa de tarde, para concluires cunha visita ao Museo de Cabanillas guiada polo académico Francisco Fernández Rei.