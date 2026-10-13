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Diario de Arousa

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Cambados

A Real Academia Galega elixe Cambados para o centenario da publicación de ‘O Mariscal’

A xornada será este xoves día 15, no Museo Cabanillas, e tamén poderá seguirse na web da RAG e en YouTube

D. A.
13/10/2026 21:01
Será na sede deste museo, tanto con actos de mañá como de tarde |
Será na sede deste museo, tanto con actos de mañá como de tarde |
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O ciclo ‘Momentos da Cultura Galega’ da Real Academia Galega  (RAG) elixiu o centenario da publicación da obra teatral ‘O Mariscal’, escrita a catro mans por Antón Vilar Ponte (1881-1936) e Ramón Cabanillas (1876-1959), como eixe do seu encontro anual e nun evento que terá lugar esta mesma semana na localidade de Cambados.

A xornada, de entrada libre, terá lugar este xoves, 15 de outubro, no Museo Ramón Cabanillas da vila cambadesa, a partir das 16:30 horas. Poderá seguirse tamén en directo en academia.gal e a través da canle de YouTube da RAG.

A Sección de Historia propón afondar na Galicia do primeiro terzo do século XX a través dun texto que contribuíu a consolidar a figura do mariscal Pardo de Cela (1425-1483) como un símbolo das liberdades galegas, recordan.

A cita, coordinada polo director da Sección, Ramón Villares, celébrase coa colaboración da Deputación de Pontevedra e tamén a do Concello de Cambados.

Tras a inauguración de ‘Momentos da Cultura Galega. O Mariscal’, o académico Pegerto Saavedra trazará un retrato do nobre baseado nas fontes históricas.

“Distan estas dos ecos populares e literarios que alimentaron a súa mitificación xa desde pouco tempo despois de que fose decapitado pola súa oposición ao poder dos Reis Católicos”, salientan dende a organización da cita que poderá desfrutarse esta semana no municipio saliniense.

O investigador viveirés Emilio Ínsua, especialista na figura de Vilar Ponte, exporá na seguinte intervención o contexto cultural da década de 1920 en que viu a luz ‘O Mariscal’.

Teatro irlandés e galego

O profesor da Universidade de A Coruña Antonio de Toro afondará pola súa banda na influencia do teatro irlandés no novo drama galego do primeiro terzo do século pasado; e a profesora de piano Nelly Iglesias Ríos participará cunha contribución sobre a adaptación operística da obra literaria que realizou o arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada (1886-1973), a quen lle dedicou a súa tese de doutoramento.

A sesión continuará xa de tarde, para concluires cunha visita ao Museo de Cabanillas guiada polo académico Francisco Fernández Rei.

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