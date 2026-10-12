Carlos Fernández, un joven asturiano de 23 años, nuevo teniente de la Guardia Civil de Cambados

Agentes de la Guardia Civil, con el teniente Carlos Fernández, a la derecha, antes del oficio religioso en honor al Pilar Gonzalo Salgado

La Guardia Civil celebró ayer el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con diferentes actos en los puestos repartidos por Arousa. En Cambados, la tradicional misa tuvo lugar, como es habitual, en la iglesia de San Benito de Fefiñáns y, posteriormente, el Concello ofreció unos pinchos en la sede provisional de A Mercé, que el cuerpo espera abandonar en cuanto el nuevo cuartel de la calle Valle-Inclán sea una realidad, previsiblemente a finales del próximo año 2027.

Fue además el estreno del nuevo teniente, Carlos Fernández, como el máximo responsable del cuartel de Cambados en estos actos. El joven asturiano, de 23 años de edad, asumió el cargo a finales del pasado mes de julio, ocupando la vacante que dejó la anterior teniente, la murciana Reyes Peña Pan, que realizó un cambio de destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar), según confirmó el alcalde, Samuel Lago.

El regidor cambadés celebró la incorporación de Fernández al cuartel, siendo este su primer destino tras graduarse, con una especialización académica en la entrada de narcosubmarinos en las costas españolas, cuestión a la que dedicó su Trabajo de Fin de Grado (TFG), siendo un perfil interesante para la comarca de O Salnés, uno de los epicentros en la lucha contra el narcotráfico en Galicia.

En cuanto al acto oficial por el Día del Pilar, la misa estuvo oficiado por el sacerdote José Aldao, acudieron representantes del instituto armado, así como el alcalde, Samuel Lago, o la portavoz de la oposición, Sabela Fole. También hubo actos en otras localidades como Valga o Vilagarcía, entre otras, donde también se rindió homenaje a la patrona de la Guardia Civil.