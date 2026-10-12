Cambados, Vilagarcía, Cuntis, Sanxenxo y Caldas aspiran a revalidar el título ‘Vila en Flor’

El alcalde cambadés, Samuel Lago, en una gala anterior del programa Cedida

Cambados, Vilagarcía de Arousa, Sanxenxo, Caldas y Cuntis son algunos de los cuarenta concellos gallegos que participan este año la nueva edición del programa ‘Vilas en Flor’. De hecho, durante la primera quincena de este mes han ido recibiendo la visita del grupo de expertos que actuarán de jurado para valorar el trabajo realizado en estos meses en sus espacios públicos. Del resultado dependerá la concesión de los galardones de esta iniciativa: ‘Flores de Honra’, con un máximo de cinco por ayuntamiento.

Este reconocimiento distingue la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno. La gala anual se celebrará este año en Salceda de Caselas. El jurado está integrado por 17 expertos de distintos ámbitos relacionados con la biología, la ingeniería agrónoma, la gestión de espacios verdes, la arquitectura técnica, el paisajismo y los recursos naturales.

En el caso de Cambados y Sanxenxo ya recibieron la visita de los miembros del jurado, mientras que en Cuntis, Caldas y Vilagarcía está previsto que lo hagan durante el día 14. Cabe recordar que el certamen fue creado por la Fundación Juana de Vega junto a la Asociación de Viveristas del Noroeste (Asvinor) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar) y que reconoce a los municipios gallegos de menos de 40.000 habitantes por su compromiso con la gestión sostenible de los espacios verdes, la conservación del paisaje, la educación ambiental y la calidad de vida, premiando a estos concellos arousanos ya en ediciones pasados por su gestión en estas materias, en el caso de Cambados desde 2020.