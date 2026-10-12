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Cambados

Cambados adecenta el entorno del Magariños con el arreglo del cierre y la nueva plazoleta

A. Louro
12/10/2026 19:21
El vial lateral del centro permanece cortado al tráfico
El vial lateral del centro permanece cortado al tráfico
Gonzalo Salgado
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La Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio ha puesto en marcha varias obras de mejoras en los centros educativos del municipio. Una línea de actuaciones que ya está en marcha en el entorno del colegio Antonio Magariños Pastoriza, con una inversión de 44.769,82 euros y que beneficiará especialmente a su entorno. En este caso, el proyecto contempla la reparación de un tramo del cierre perimetral que estaba actualmente caído, pero la intervención urbanística va más allá.

Así, las obras, adjudicadas a  la empresa Construcciones y Reformas Tres Torres 2010 SL, contemplan también la adecuación de una especie de plazoleta, con un espacio público de ocio, en la zona trasera de las dos casas de maestros con las que cuenta el centro en uno de sus laterales, como muestra de su pasado, pero también para acoger actividades complementarias.

Según ya había adelantado el concejal de Ensino, Liso González, la idea pasa por adecentar esta zona exterior, “moi deteriorada” y que se encuentra en una de las principales vías de entrada a Cambados, como es la Avenida de Vilariño, que “quedaba como un trasteiro que non tiña moito sentido”. Por ello, se tratará de acondicionar y convertir en un área de encuentro. Además, también se van a eliminar las barreras arquitectónicas que presenta el centro en sus accesos.

Otras actuaciones

No se trata, sin embargo, de la única actuación que emprende la Concellería de Ensino, que invertirá 6.377 euros en la sustitución de una baranda existente por otra metálica en la escalera interior de acceso a la primera planta del CEIP Corvillón, que se suma a otros 882 euros en la adquisición de componentes metálicos para la reparación del vallados del CEIP San Tomé.

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