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Cambados

La recuperación de la memoria protagoniza la jornada de clausura del festival Desfoga

El Cambados medieval o la historia del colectivo Lgbtiqa+ en Galicia centraron la actividad ayer

A. Louro
11/10/2026 06:43
Roteiro histórico en Cambados
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El festival de artes vivas ‘Desfoga’ despidió ayer una nueva edición tras tres intensas jornadas de teatro, danza, música y divulgación cultural, con las diferentes identidades y sexualidades en el foco, pero también la memoria. Una recuperación de los referentes del colectivo Lgbtiq+ y la historia de la villa que ocuparon el protagonista a través, especialmente, de dos actividades: un roteiro histórico y un juego de divulgación.

La primera de estas acciones,  ‘Mar e iconas: unha conversa lúdica co patrimonio de Cambados dende o presente’, constó de una visita guiada por el patrimonio histórico-artístico de la villa para conocer la iconografía medieval de Cambados con una visión actual y divertida. Desde el Paseo da Calzada, pasando por la iglesia parroquial o las ruinas de Santa Mariña.

Tampoco faltó el baile, con un espectáculo muy relacionado con la labor de las mariscadoras, a cargo de Eva Comesaña y Alejandra Balboa; ni tampoco el teatro con el estreno de ‘Disforia: Unha mancha de pel allea’, de Petra Porter, que consiguió trasladar qué ocurre en la cabeza de una persona trans.

El colofón llegó con Mega-i y el juego cabaret ‘Q de Quiz’, en el que se recuperó de una forma divertida la memoria Lgbtiqa+ gallega, con cuestiones como el primer matrimonio homosexual en Galicia, ocurrido en 1061 en Celanova (Ourense), entre Pedro y Munio.

Con ello, el festival Desfoga se despidió de Cambados, un año más, con la promesa de regresar en 2027 como un refugio para la cultura alternativa y las diferentes disciplinas para que los “corpos falen”, que en esta ocasión tomaron también las calles para no quedarse “nas marxes”.

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