La recuperación de la memoria protagoniza la jornada de clausura del festival Desfoga

Roteiro histórico en Cambados Gonzalo Salgado

El festival de artes vivas ‘Desfoga’ despidió ayer una nueva edición tras tres intensas jornadas de teatro, danza, música y divulgación cultural, con las diferentes identidades y sexualidades en el foco, pero también la memoria. Una recuperación de los referentes del colectivo Lgbtiq+ y la historia de la villa que ocuparon el protagonista a través, especialmente, de dos actividades: un roteiro histórico y un juego de divulgación.

La primera de estas acciones, ‘Mar e iconas: unha conversa lúdica co patrimonio de Cambados dende o presente’, constó de una visita guiada por el patrimonio histórico-artístico de la villa para conocer la iconografía medieval de Cambados con una visión actual y divertida. Desde el Paseo da Calzada, pasando por la iglesia parroquial o las ruinas de Santa Mariña.

Tampoco faltó el baile, con un espectáculo muy relacionado con la labor de las mariscadoras, a cargo de Eva Comesaña y Alejandra Balboa; ni tampoco el teatro con el estreno de ‘Disforia: Unha mancha de pel allea’, de Petra Porter, que consiguió trasladar qué ocurre en la cabeza de una persona trans.

El colofón llegó con Mega-i y el juego cabaret ‘Q de Quiz’, en el que se recuperó de una forma divertida la memoria Lgbtiqa+ gallega, con cuestiones como el primer matrimonio homosexual en Galicia, ocurrido en 1061 en Celanova (Ourense), entre Pedro y Munio.

Con ello, el festival Desfoga se despidió de Cambados, un año más, con la promesa de regresar en 2027 como un refugio para la cultura alternativa y las diferentes disciplinas para que los “corpos falen”, que en esta ocasión tomaron también las calles para no quedarse “nas marxes”.