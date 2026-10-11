La Orquesta Gaos llevará la ‘Novena Sinfonía’ de Beethoven a Cambados

Un concierto anterior de la formación en el Salón de Congresos José Peña Mónica Ferreirós

La Orquesta Gaos cumplirá en 2027 su mayoría de edad, tras nacer en 2009 como un proyecto para aglutinar el talento joven de los músicos de los principales conservatorios de Galicia. Todo un referente en la música de orquesta a nivel autonómico, que la pasada temporada contó en Cambados con una de sus sedes, como una de las apuestas de la Concejalía de Cultura, dirigida por Liso González. Un hito que esta nueva temporada 2026/2027 tendrá continuidad, acogiendo cuatro de los conciertos programados por Gaos.

El primero será el próximo mes de diciembre, con el tradicional concierto solidario de Navidad, en colaboración con la Rea Institución Padre Rubinos, que ofrecerá una antología de zarzuela con la participación de la Orquesta Gaos, el Coro Gaos y un coro participativo abierto a la ciudadanía. Contará además con la presencia de artistas como Carmen Solís y Borga Quiza y tendrá lugar el 21 de diciembre.

Ya el próximo año, el 27 de febrero, Cambados acogerá también el estreno del concierto de los ganadores del I Concurso Orquesta Gaos de nuevos solistas, cuya final se celebrará un mes antes, el 28 de noviembre de 2026. Sin embargo, un de los punto álgidos de la temporada llegará el 17 de abril con la interpretación de la ‘Novena sinfonía’ de Beethoven, en el marco del bicentenario de la muerte del compositor, con la participación de solistas como Ruth Terán, Julia Merino, Pancho Corujo y Borja Quiza. Una gira que, además, llegará también a A Coruña, Mondoñedo y Carballo.

La Orquesta Gaos pondrá el colofón a su temporada el 26 de junio con ‘Diálogos con Abe Rábade’, un encuentro entre la orquesta y el reconocido pianista gallego que explorará repertorios inspirados en la música jazz y de otras expresiones musicales contemporáneas.

20.000 espectadores anuales

La programación de esta décimo octava edición se presentó el pasado viernes en A Coruña con la participación del concejal de Cultura, Liso González, otros representantes municipales, el director de la orquesta, Fernando Briones, y la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, que destacó la consolidación de un proyecto musical de referencia, con más de un centenar de conciertos desde su creación en 2009 y la capacidad de llegar cada temporada a alrededor de 20.000 espectadores. “Representa máis que unha formación musical”, subrayó Do Campo durante la presentación.