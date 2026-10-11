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Cambados

La cambadesa Uxía Caride Blanco, reconocida en los premios Mulleres no Foco de la Diputación

Redacción Cambados
11/10/2026 20:33
Imagen de la gala de entrega de los galardones
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La Diputación de Pontevedra y la Asociación de Mulleres Cineastas e de Medios Audiovisuais (CIMA) organizaron el pasado viernes la gala de entrega de los premios Mulleres no Foco, un galardón que tiene como objetivo reconocer el trabajo de las mujeres en la industria audiovisual. Así, entre las tres premiadas estuvo la cambadesa Uxía Caride Blanco, docente y divulgadora, además de Anxos Fazáns, directora y productora; y Mabel Ribera, actriz, de un total de diecisiete candidatas.

La cambadesa, licenciada en Comunicación Audiovisual, trabaja desde hace más de una década como gerente de la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI) y es docente en la Universidade de Santiago de Compostela en materias relacionadas con la cultura dentro del dentro do Grado en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural. Asimismo, Caride Blanco lleva dos décadas emostrando la importancia de la pre-producción, la divulgación y la formación en el audiovisual. Es además hija del escritor Ramón Caride, afincado desde hace años en la villa del albariño.

En la gala participaron el presidente de la Diputación, Luis López, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, que ensalzó el papel de las tres premiadas y apostó por “facer visible o talento feminino, por recoñecelo e darlle o lugar que merece”. Asimismo, destacó la importancia de este talento femenino, que definió como “motor de crecemento e produtividade do sector audiovisual”.

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