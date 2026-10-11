Cambados pone a punto sus parques y prevé la reapertura del de Torrado a final de mes

El parque anexo a la estación ya está abierto Cedida

El Concello de Cambados reabrió esta semana el parque infantil anexo a la estación de autobús tras las obras de renovación de las que fue objeto, que incluyeron la reparación del pavimento amortiguador de caucho, aplicando una segunda capa sobre la existente previa preparación de esta última, mejora de seguridad en los maceteros y la renovación de ciertos componentes de los elementos de juego existentes.

Una puesta a punto de las zonas de juegos que se extendió también al Parque de Torrado, cuyo estado había levantado muchas críticas entre las familias de los usuarios. En este caso, las obras también han concluido, pero el parque no se reabrirá por un tema de seguridad hasta la conclusión de la reforma de la que está siendo objeto el Pazo de Torrado, que afecta también a sus jardines y que se espera que esté concluida a finales de este mes de octubre.

Así, en cuanto al Parque de Torrado, se ha realizado una intensa renovación de los elementos de juego, cuyo estado pedía a gritos su mejora, con la instalación de nuevos juegos, siendo el más grande una torre con un tobogán y tirolina.

La inversión en ambas zonas de juego superó los 130.000 euros, que se financiaron a través del Plan +Provincia 2024. Con ello, el Concello da cumplimiento a una demanda recurrente de las familias usuarias, que alertaban del estado deficiente de los elementos de juego, por su antigüedad y uso, pero también por falta de mantenimiento, tal y como recogían los propios pliegos del contrato de obra.