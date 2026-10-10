Fole acusa a Lago de un afán electoralista por sus críticas sobre la gestión de la futura residencia de ancianos

La portavoz del PP, Sabela Fole, en una sesión plenaria Gonzalo Salgado

El Partido Popular criticó los “bandazos” del alcalde, Samuel Lago, con respecto a la futura construcción de una residencia, tras haber reclamado recientemente que el 100% de las plazas fuesen públicas. Ante ello, la portavoz popular, Sabela Fole, instó al socialista a “deixarse de excusas e críticas extemporáneas” para centrarse en la consecución de los terrenos necesarios para su construcción.

En este sentido, los populares ven incomprensible que “o rexedor pasase da satisfacción inicial a mudar de opinión e dicir que este modelo”, basado en la colaboración público-privada, “non lle vale”. Así, desde el PP recalcan que el formato “é o único viable para acometer dunha soa vez 25 residencias en toda Galicia e porque ademais é exactamente o mesmo empregado por concellos socialistas da nosa provincia para construír os seus centros da terceira idade”, recalcan.

Una postura que Fole vincula a un supuesto interés del alcalde a “facer campaña electoral con este asunto de cara as eleccións xerais” Por ello, la concejala reclamó “coherencia” a los socialistas, apelando a la “oportunidade histórica” de poder sumar un reclamado equipamiento residencial para personas de la tercera edad, que según adelantó el delegado de la Xunta, Pablo Fernández, tendrá treinta plazas. “Agora a responsabilidade está en mans do tripartito, o que, de feito, é algo que tememos moito pola súa demostrada incapacidade de xestión e negociación”, señaló Fole, que recordó que en el caso de otros concellos, como Baiona o Moraña, “xa dispoñen de parcela”.

Dificultades para la parcela

En el fondo de las críticas, según los populares, habría un afán de que “vire a unanimidade social e cidadá en torno á decisión da Xunta de concederlle a residencia a Cambados polas dificultades para acadar a parcela”. Cabe señalar que las críticas de los socialistas se limitan solo a la titularidad y gestión de las plazas, algo que ya reclamó anteriormente el BNG. En cualquier caso los populares ya adelantaron que votarán a favor de cualquier tramitación relacionada con la consecución de los terrenos y posterior cesión a la Xunta para la construcción del geriátrico.

Sin embargo, para Fole, carga contra el alcalde por tratar de “minusvalorar a decisión da Xunta de que Cambados acolla unha destas residencias” y critica que Lago hable ahora de la presión social para esta consecución cuando “a Xunta non tomou a decisión porque 200 militantes dos tres partidos de esquerdas se concentraran”, achaca Fole, que vincula la elección en base a “criterios técnicos e tamén polo traballo do PP de Cambados, xa que lle fixemos ver ao goberno autonómico a importancia deste centro para a nosa vila malia que existen serias dúbidas sobre a capacidade do alcalde para conseguir os terreos, así que ten que poñerse xa e que saiba que ten a nosa colaboración”, finaliza.