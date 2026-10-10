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Cambados

Fole acusa a Lago de un afán electoralista por sus críticas sobre la gestión de la futura residencia de ancianos

El PP apremia al alcalde a “deixarse de excusas” y reclamar un 100% de plazas públicas cuando ya se conoce el formato

A. Louro
10/10/2026 20:41
La portavoz del PP, Sabela Fole, en una sesión plenaria
La portavoz del PP, Sabela Fole, en una sesión plenaria
Gonzalo Salgado
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El Partido Popular criticó los “bandazos” del alcalde, Samuel Lago, con respecto a la futura construcción de una residencia, tras haber reclamado recientemente que el 100% de las plazas fuesen públicas. Ante ello, la portavoz popular, Sabela Fole, instó al socialista a “deixarse de excusas e críticas extemporáneas” para centrarse en la consecución de los terrenos necesarios para su construcción.

En este sentido, los populares ven incomprensible que “o rexedor pasase da satisfacción inicial a mudar de opinión e dicir que este modelo”, basado en la colaboración público-privada, “non lle vale”. Así, desde el PP recalcan que el formato “é o único viable para acometer dunha soa vez 25 residencias en toda Galicia e porque ademais é exactamente o mesmo empregado por concellos socialistas da nosa provincia para construír os seus centros da terceira idade”, recalcan.

Una postura que Fole vincula a un supuesto interés del alcalde a “facer campaña electoral con este asunto de cara as eleccións xerais” Por ello, la concejala reclamó “coherencia” a los socialistas, apelando a la “oportunidade histórica” de poder sumar un reclamado equipamiento residencial para personas de la tercera edad, que según adelantó el delegado de la Xunta, Pablo Fernández, tendrá treinta plazas. “Agora a responsabilidade está en mans do tripartito, o que, de feito, é algo que tememos moito pola súa demostrada incapacidade de xestión e negociación”, señaló Fole, que recordó que en el caso de otros concellos, como Baiona o Moraña, “xa dispoñen de parcela”.

Dificultades para la parcela

En el fondo de las críticas, según los populares, habría un afán de que “vire a unanimidade social e cidadá en torno á decisión da Xunta de concederlle a residencia a Cambados polas dificultades para acadar a parcela”. Cabe señalar que las críticas de los socialistas se limitan solo a la titularidad y gestión de las plazas, algo que ya reclamó anteriormente el BNG. En cualquier caso los populares ya adelantaron que votarán a favor de cualquier tramitación relacionada con la consecución de los terrenos y posterior cesión a la Xunta para la construcción del geriátrico.

Sin embargo, para Fole, carga contra el alcalde por tratar de “minusvalorar a decisión da Xunta de que Cambados acolla unha destas residencias” y critica que Lago hable ahora de la presión social para esta consecución cuando “a Xunta non tomou a decisión porque 200 militantes dos tres partidos de esquerdas se concentraran”, achaca Fole, que vincula la elección en base a “criterios técnicos e tamén polo traballo do PP de Cambados, xa que lle fixemos ver ao goberno autonómico a importancia deste centro para a nosa vila malia que existen serias dúbidas sobre a capacidade do alcalde para conseguir os terreos, así que ten que poñerse xa e que saiba que ten a nosa colaboración”, finaliza.

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