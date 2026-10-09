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Cambados

El colegio de San Tomé estrena biblioteca con el alumnado y antiguo profesorado del centro

El CEIP inauguró las instalaciones tras la ampliación que acometió la Xunta durante este año

A. Louro
09/10/2026 21:25
Foto de familia, durante el acto inaugural
Foto de familia, durante el acto inaugural
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El colegio de San Tomé inauguró su nueva biblioteca tras seis años sin esta dotación. Antiguo profesorado, ya jubilado, autoridades y familias estrenaron por fin las nuevas instalaciones del centro tras las demandadas obras de ampliación, que además de esta dotación, permiten a la escuela sumar alrededor de 400 metros cuadrados más a través de dos aulas, dos desdobles y un espacio reservado para la radio escolar, además de la ya citada biblioteca.

Así, la dirección organizó ayer una jornada en la que no faltaron cuentacuentos para los escolares —y también para las familias, con una jornada abierta por la tarde— a cargo del escritor cambadés Ramón Romero. Cara a mediodía no faltó tampoco un acto institucional, al que acudieron las autoridades, como la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa de la Xunta, Judith Fernández, que destacó la inversión acometida por el gobierno gallego en el centro cambadés. También participaron profesores ya jubilados de este colegio, que tuvieron la oportunidad de estrenar una biblioteca que viene a cubrir una demanda histórica del CEIP de San Tomé.

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