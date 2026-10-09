A juicio uno de los primeros detenidos de la ‘Operación Logan’: piden 12 años de cárcel y multa de 3,7 millones

Droga y armas incautadas en el domicilio del acusado Policía Nacional

La ‘Operación Logan’ dejó entre el pasado año y el actual un total de 18 detenidos y varios kilos de estupefacientes incautados en varios registros en O Salnés, Vigo y Madrid. Un macrooperativo de la Udyco de Pontevedra que desencadenó el pasado 16 de junio una importante redada antidroga en la comarca con varios arrestos y que acabó de forma trágica con la muerte de uno de los investigados, J.S.T., tras el disparo de un policía durante un registro en su domicilio. Sin embargo, antes de la fase de explotación, la investigación se inició a inicios del 2025, con varios detenidos, uno de ellos producido en Cambados en el mes de noviembre y que el próximo jueves, 15 de octubre, tendrá juicio en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

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Para él la Fiscalía pide un total de once años y diez meses de prisión por un delito grave contra la salud pública, otro de atentado y un tercera de tenencia ilícita de armas, además de una multa de 3,7 millones de euros, tras haberse celebrado el pasado mes de julio una audiencia preliminar.

Hechos por los que se le acusa

Los hechos se remontan al 7 de noviembre de 2025, cuando el acusado estacionó su vehículo en la calle Alfonso Castelao y fue interceptado por agentes de la Udyco, en el marco de una investigación. El acusado, sin embargo, empujó al policía nacional tratando de zafarse y abandonar el lugar, iniciándose un forcejeo oponiéndose a la acción policial, siendo finalmente inmovilizado con la ayuda de otro agente. En ese momento lleva consigo, en una mochila, unos 5,9 kilos de cocaína en unos paquetes con el sello ‘Superman’, además de dos teléfonos móviles y 65 euros y 360 dólares en efectivo.

Posteriormente, la Udyco registró su domicilio, situado también en la villa del albariño, incautándose de un total de 6,75 kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y otros ocho kilos de marihuana. Además, se hallaron en su domicilio una pistola marca Beretta, municionada y lista para disparar, además de un machete; dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación. Presuntamente, el hombre abastecería a pequeños camellos de la zona, jugando un papel importante en el tráfico a media escala. En total, la droga incautada alcanzaría en el mercado ilícito un valor de 917.355 euros, según destaca en su escrito de acusación la Fiscalía.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 9 de noviembre, por un auto acordado por el Tribunal de Instancia de Cambados. Se trata del segundo arresto realizado en el marco de la bautizada como ‘Operación Logan’. La primera fue en mayo de 2025, cuando se interceptó a uno de los investigados en A Coruña, tras un seguimiento desde O Salnés, transportando un kilo de cocaína, según desveló hace dos meses la Policía Nacional mediante un extenso comunicado.