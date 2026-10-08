Vilariño tendrá su magosto con castañas asadas, hinchables, música y actividades infantiles

Una celebración del magosto en una localidad saliniense Mónica Ferreirós

La asociación de vecinos de O Batuqueiro de Vilariño organiza una fiesta por el magosto, para la que no faltarán as castañas asadas y el reparto de rosca, chocolate y vino. Tampoco la música, hinchables y actividades para los más pequeños, para organizar un encuentro vecinal al ritmo del trío Azabache como colofón final.

Desde la asociación vecinal, que ultima ya los preparativos para la celebración de esta cita festiva —en colaboración con el Concello y la Diputación de Pontevedra— en la que también habrá sorpresas y un sorteo de donativos entre todos los asistentes.

O Batuqueiro se reunió esta semana también con el edil de Cultura, Liso González, que confirmó la colaboración del Concello para la celebración del magosto, que tendrá lugar en la escuela unitaria de O Sineiro.

Por otra parte, la asociación anunció la puesta en marcha de un nuevo curso de cerámicas, con una duración de tres horas. Será el próximo 13 de noviembre, de 17 a 20 horas, aproximadamente, y estaría dirigido a un grupo de quince participantes. Para participar es necesario una inscripción previa, por orden de anotación, a través del número de teléfono 656 376 269.