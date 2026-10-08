‘Os Xoves de Códax’ recauda 45.000 euros para financiar nuevos proyectos y el día a día de cinco entidades

El presidente de Bodegas Martín Códax, Xoan Allegue, junto a representantes de las oenegés Mónica Ferreirós

Bodegas Martín Códax volvió a conjugar música, cultura, solidaridad y vino este verano, en el marco del ciclo ‘Os Xoves de Códax’. Un formato convertido ya en tradición y que a lo largo de sus trece ediciones ha conseguido recaudar más de 350.000 euros en favor de proyectos sociales. Este año se han superado los 45.000 euros, destinados a las oenegés Juan XXIII, Dano Cerebral Galicia, Párkinson Galicia-Coruña, Art for Dent e Igaxes.

Lo cierto es que ‘Os Xoves de Códax’ es “algo máis que un ciclo de concertos” sino que “é unha maneira de entender a nosa relación coa sociedade galega e coa cultura”, destacó el presidente de las Bodegas, Xoan Allegue, que puso en valor la recaudación de 350.000 euros a lo largo de estos trece años como “unha mostra do que podemos conseguir cando moitas persoas sumamos os nosos esforzos”.

Cabe recordar que a lo largo de esta edición, la terraza de Martín Códax, en Burgáns, cogió cinco noches de música protagonizadas por Miguel Lamas y Joaquina; Los Estanques, El Canijo de Jerez y Pablo Lesuit; Natalia Lacunza y Antía Muiño; Xabier Díaz y Pasión Vega; y Ana Moura.

Destinos de los fondos

Así, pues cada una de las entidades beneficiadas destinará los fondos para financiar nuevos proyectos vinculados a sus ámbitos de actuación y su día a día. Así pues, en el caso de Juan XXIII, dedicada a atender y acompañar a personas con discapacidad intelectual en todo su proyecto vital, destinará lo recaudado a una terapia asistida con perros para usuarios de sus centros de día, que “permitirá traballar o benestar físico, cognitivo, social e emocional das persoas con discapacidade intelectual”

Con respecto a Dano Cerebral Galicia, la ayuda se dirigirá a actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vía y autonomía de las personas con daño cerebral adquirido. Así, se destinará a dos líneas: reforzar servicios como la asesoría jurídica y el préstamo de productos de apoyo a acciones de formación, por una parte, y mejorar la sensibilización y concienciación sobre este daño, principal causa de discapacidad adquirida en la edad adulta.

Párkinson Galicia-Coruña, por su parte, destinará su aportación a equipar su nuevo centro de día, que estará dedicado exclusivamente a personas con Párkinson, en un año muy especial, que celebra este año su trigésimo aniversario.

La investigación de la enfermedad de Dent será otra de las causas a las que se destinarán los fondos, en este caso los dirigidos a la entidad Art for Dent, compuesta por cinco familias afectadas por esta enfermedad ultrarrara, hereditaria y de origen genético que afecta a los túbulos renales de los riñones.

Por último, Igaxes empleará sus fondos para reforzar sus intervenciones en salud mental, ampliando el acompañamiento psicológico a menores. Así, se contratará a un profesional para poder “atender e acompañar” a los usuarios y visibilizar también la importancia de la salud mental en menores.

Desde Bodegas Martín Códax destacaron así la capacidad de este ciclo de convertir la música y la cultura “nunha ferramenta de transformación social”, destinando la recaudación a diferentes proyectos sociales. Filosofía, destacan, que “conecta cos valores que forman parte da identidade de Martín Códax, baseada na colaboración, a unión e a axuda mutua”, poniendo la cultura, la solidaridad y el vino —junto al paisaje de la Ría de Arousa— de protagonistas.