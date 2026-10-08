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Cambados

La futura residencia de Cambados tendrá una treintena de plazas

A. Louro
08/10/2026 20:48
Fachada del Pazo de Montesacro, en una imagen de archivo
Fachada del Pazo de Montesacro, en una imagen de archivo
Mónica Ferreirós
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El delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, presidió hoy la comisión territorial de coordinación itinerante en la sede de la Mancomunidade do Salnés, donde, ante preguntas de los medios, el representante autonómico puso en valor la construcción de una nueva residencia pública en Cambados, y que permitirá a la villa “contar con trinta novas prazas” asistenciales.

El nuevo centro será así uno “satélite” de otro de más de un centenar de plazas en Sanxenxo, según el formato presentado por la Xunta. El alcalde, Samuel Lago, ha explicado que “sería unha decepción” en caso de confirmarse que el futuro asilo se quede en una treintena de plazas, insuficientes, incluso, para paliar el cierre del antiguo asilo del Pazo de Montesacro, donde había 53 residentes. En cualquier caso, el socialista, ha preferido no hacer una valoración hasta que la asignación de plazas y los detalles de la construcción de la nueva residencia sean oficiales.

En cualquier caso, Fernández subrayó que “é unha moi boa nova para Cambados” la dotación de un geriátrico y reconoció que “me consta que o Concello xa está buscando” por un terreno para la construcción de esta residencia, que será uno de las 25 centros que construirá la Xunta.

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