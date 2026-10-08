El ‘Desfoga’ toma las calles de Cambados para reivindicarse y “non quedarnos nas marxes”

La exposición ‘Mnemotopia’ se puede visitar en la Casa da Calzada Mónica Ferreirós

El festival de artes vivas ‘Desfoga’ inició una nueva edición, que programa tres jornadas de teatro, danza, música, divulgación cultural y otras actividades sobre identidad y sexualidad, desde Cambados. Una cita que nació hace años con la idea de “contar historias que non se contaron: de amor, de rechazo ou de impotencia”, entre otras, según destacó la concejala de Igualdade, Mar Pérez. Un formato en gallego, feminista y queer, que ofrece “corpos que falan” a través de distintas disciplinas artísticas y que este año, al igual que en la pasada edición, saldrá del Auditorio para tomar las calles. “Non queremos estar nas marxes, queremos estar na rúa”, advirtieron los organizadores en esta edición, Javier Sánchez y Laura Merchán, que tomaron este año el testigo de Matías Daporta y Begoña Cuquejo.

La memoria, además, jugará un papel muy relevante en la edición de este año, algo crucial en los tiempos que corren, en los “os discursos de odio están á orde do día”. Ante ello: “máis visibilidade e máis cultura”, expuso Pérez. Y cultura sobra en la propuesta que Desfoga acerca estos días a Cambados con una programación que ha arrancado hoy con la inauguración de la exposición ‘Mnemotopia’, de LiMia Cfarts y Elena Franesqui, en la Casa da Calzada y que se podrá visitar hasta el próximo día 14.

Programación

La jornada de mañana estará protagonizada por la música. El artista Marcelo Dodobe, acompañado por comparsas y SenD-Coro, el primer grupo queer de Pontevedra, realizarán un pasacalles y pasabares por el centro de la villa, a partir de las ocho de la tarde, que finalizará en el entorno del Krazzy Kray, donde la artista viguesa Raze ofrecerá un concierto, con pop contemporáneo y ritmos caribeños.

El día grande será sábado, donde la memoria jugará un papel importante para “recuperar os nosos referentes”. Así, a partir de las 12:30 horas. Elena Franesqui y Elara Elvira protagonizarán el roteiro histórico ‘Mar e iconas: unha conversa lúdica co patrimonio de Cambados dende o presente’. Una visita guiada y participativa por el patrimonio histórico-artístico de la villa que permitirá conocer la iconografía medieval con una visión actual y divertida. Para ello es necesario una inscripción previa en la Casa da Calzada o en las redes sociales del festival, por un precio de seis euros. Tendrá una duración de entre 60 y 90 minutos y partirá de Exposalnés.

Ya por la tarde, a partir de las 19 horas, habrá un espectáculo de danza en la playa de San Tomé, muy relacionado con la labor de las mariscadoras y que correrá a cargo de Eva Comesaña y Alejandra Balboa. A las 20:30 horas, en el Auditorio da Xuventude, Petra Porter estrenará en Cambados la obra ‘Disforia: Unha mancha de pel allea’. Una oportunidad para saber “como é iso de estar na cabeza dunha persoa trans”.

El cierre correrá a cargo de Meiga-i con el juego cabaret ‘Q de Quiz’. Será a las 23 horas, en el Salón Peña y se trata de un juego de divulgación histórica con números musicales, preguntas y pruebas de habilidad para recuperar la memoria Lgbtiqa+ gallega. Así, el público, convertido en concursante, entrará en un juego en el que el saber puede provocar placer y donde la marginación se transforma en celebración de la resistencia.

Por último, la cómica Cata Ukelele será la “Cara de Desfoga” con una acción digital, dando a conocer a través de sus redes sociales el festival.