Las X Xornadas de TDAH Salnés abordarán desde Cambados el trastorno en las aulas y en las diferentes etapas

Una edición de las Xornadas Gonzalo Salgado

El Auditorio de Cambados acogerá, un año más, las Xornadas de TDAH Salnés, que en esta décima edición se presentará con el lema ‘Camiñando no tempo’. Será el domingo 24 de octubre y ofrecerá estrategias para las familias, los educadores y profesorado, así como a los propios afectados; herramientas reales para el día a día en las aulas; desvelar los mitos y leyendas que rodean a este trastorno a través de la edad o el género; y conocer el TDAH y los binomios más frecuentes, a través de voces autorizadas de los ponentes, que cuentan con amplia experiencia en el campo.

La inauguración será a las nueve de la mañana, con una primera sesión sobre “TDAH y salud mental en la infantil y adolescencia: una mirada desde la prevención” y una segunda sobre “problemas asociados en la adultez”. Ambas conferencias las ofrecerá María Fungueiriño, psicóloga sanitaria y doctora en Neurociencia y Psicología Clínica.

De igual modo, tras un pequeño descanso, continuará con charlas sobre “un biomio de altura: TDAH más altas capacidades” y una segunda sobre lo que ocurre tras el diagnóstico, “da detección á construcción de oportunidades”, dirigido por Paula Suárez, pedagoga, orientadora y profesora en la UNED de Pontevedra.

Así pues, tras un parón para la comida, por la tarde la actividad continuará con un obradoiro sobre relajación corporal y, a las cinco, una charla sobre el impacto de la tecnología en el TDAH infanto-juvenil. Esta charla la dirigirá María Couso, psicopedagoga con 21 años de experiencia en neurodiversidad.

A las 18:15 horas se ofrecerá una nueva actividad sobre el trastorno en las aulas educativas y a las siete, una mesa de debate. La conducirá Sandra Escrivá, terapeuta ocupacional especializada en neurodesarrollo y contará con la intervención de Mar Martín (licenciada en Medicina y Cirugía por la UAM), Sonia Méndez (secretaria de Agadix), Milagros Torrado (doctora en Filología), Antón Campos (presidente de la ANPA A Xunqueira del CEIP A Lomba y padre de una niña con TEA y TDAH), Andrea Fernández (psicopedagoga) y Vanessa Lijó (orientadora especializada en ocio inclusivo).

La clausura será a las ocho y media de la tarde, tras una intensa jornada formativa, y correrá a a cargo de la presidenta de la asociación organizadora, TDAH Salnés, Eva Silva.