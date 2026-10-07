Lago, sobre la nueva residencia de Cambados: “Esiximos que sexa 100% pública e que teña capacidade suficiente”

Visita de los socialistas al entorno del antiguo asilo Cedida

Cambados es el único concello de toda la provincia no gobernado por el Partido Popular que va a contar con una de las 25 residencias de mayores anunciadas por la Xunta. Una cuestión que, para el alcalde, Samuel Lago, es “unha victoria do pobo” por su “mobilización continua tralo peche do asilo” del Pazo de Montesacro.

Sin embargo, el socialista lamenta que el anuncio de la construcción de esta residencia “non disipa as dúbidas”. El Concello ya comunicó a la Xunta su interés por adherirse al convenio, del que todavía no conoce todas las exigencias, y ya está en búsqueda de la parcela que acogerá el futuro geriátrico, con dos terrenos en Tragove y Oubiña como los favoritos. “Aceptamos formar parte deste plan, pero esiximos que a Xunta explique como será o centro, que as prazas sexan 100% públicas e que teña capacidade suficiente para responder ás necesidades da poboación de Cambados”, recalcó Lago.

Y lo cierto es que esta última cuestión preocupa en el Concello, ya que la residencia de Cambados será una “satélite” de la de Sanxenxo, que tendrá un mayor volumen, previsiblemente, con más de un centenar de plazas. Sin embargo, la Xunta ya ha presentado las características de otras “residencias satélites”, como las proyectadas en Moraña y en Baiona, que en ambos casos contarían con una treintena de plazas.

Número que, a juicio del gobierno local, resultaría insuficiente ante la demanda y falta de plazas asistencias en el municipio y la comarca. Cabe recordar que en el antiguo asilo, tras su cierre, se perdieron 53 plazas de residentes. Algo que el regidor, Samuel Lago, ya recordó en el último Pleno, en el que anunció que el Concello exigirá por ello a la Xunta que se reserve un porcentaje de plazas para residentes cambadeses. En este sentido, Lago recordó que el Concello pondrá los terrenos, “polo que ten dereito a coñecer de antemán as condicións do futuro convenio.

En cuanto a la titularidad pública del 100% de las plazas, algo también reclamado en el Pleno por el BNG, la Xunta ya informó que el formato elegido para la construcción de las futuras residencias se basa en la colaboración público-privada.

Papel del Concello

El regidor visitó las inmediaciones del Pazo de Montesacro acompañado por el diputado del PSOE en el Parlamento de Galicia, Julio Torrado, que vinculó la consecución de la residencia al papel del alcalde: “Samuel Lago é o verdadeiro artífice de que Cambados vaia ter hoxe unha residencia de maiores”.

Sin embargo, recalcó que los socialistas estarán “vixiantes para que a residencia sexa pública, dispoña de prazas suficientes e garanta boas condicións laborais para os profesionais. Ten que facerse cedo e ben”, concluyó Torrado.