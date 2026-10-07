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Cambados

Con de Xido recibirá a grupos de Valencia en su festival anual en el Salón de Congresos José Peña

A. Louro
07/10/2026 20:07
Edición anterior del festival anual de Con de Xido
Edición anterior del festival anual de Con de Xido
Mónica Ferreirós
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La agrupación cultural Con de Xido —con la colaboración del Concello de Cambados y de la Diputación de Pontevedra— celebra este sábado, 10 de octubre, su festival anual. Una edición, además, muy especial, ya que se conmemorará el trigésimo aniversario de esta cita cultural cambadesa, ya tradición en el calendario anual. Será en la tarde del sábado, en el Salón de Congresos José Peña, a partir de las seis. 

Además de la agrupación de Castrelo, participarán en el festival anual Cantareias Media Leva de Meis y Retesías de O Grove. Asimismo, como invitados estarán también los grupos Colla de Dolçainas i Tabals Honorats y el Grupo de Danses Alcalans, llegados ambos desde la Comunidad Valenciana.

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