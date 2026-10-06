Cambados outorga o XXI Premio Ramón Cabanillas ao músico e compositor Xaquín Xesteira
O Concello de Cambados deu a coñecer o fallo da XXI edición do Premio Ramón Cabanillas en favor do músico e compositor Xaquín Xesteira Losada. Nacido na vila do albariño o 29 de agosto de 1971 no seo dunha familia con tradición musical, Xesteira é unha referencia neste campo, tanto como profesor de gaita e percusión na Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo como por ser un dos fundadores do grupo Treixadura ou ter participado como gaiteiro e percusionista, por exemplo, en concertos do grupo Milladoiro.
O seu interese pola música tradicional galega naceu desde moi novo e xa comezou a ter nocións musicais da man de súa nai e a colaboración con grupos de gaitas e baile da zona. Domina varios instrumentos, pero o seu é, fundamentalmente, a gaita, da que tivo como mestres, entre outros, a Nando Casal, do grupo Milladoiro, e a Carlos Núñez.
No 1990, con outros tres gaiteiros, Xaquín botou a andar Treixadura, que logo sería un quinteto e que, co paso do tempo, converteuse nunha das referencias da música tradicional de Galicia. Foron moitas as actuacións por toda Galicia, mais tamén fóra, coma en Brest.
Así mesmo, Xsteira impartiu clases de gaita e percusións en agrupacións de numerosos concellos e desde hai anos é mestre na Escola Municipal de Música Folk Tradicional (Etrad) de Vigo. Tamñen é patrón da Fundación Sondeseu, que alberga no seu seo a única Orquestra Folk de Galicia, e é Director das Seccións de Gaita e Percusión desa Fundación e, a nivel local, foi membro da Banda de Música de Castrelo como oboísta e subdirector.
Dende xuño de 2015 ata 2025 exerceu como director do coro compostelán Cantigas e Agarimos co que editou o traballo discográfico ‘O corazón aberto’ (2018) e no 2020 creou cos seus fillos o trío ‘Os Xesteira’, que un ano despois se converteu en cuarteto coa incorporación da súa muller Esther Serrano. Esta co saxofón, Xaquín coa gaita, Anxo co acordeón e Roi co bombardino, interpretan melodías tradicionais e temas propios.
Un home ligado a música e sempre en prol da cultura galega, pero tamén coa vila de Cambados e co Premio Ramón Cabanillas que agora recibirá. De feito, Xesteira acudiu en numerosas ocasións á entrega do recoñecemento para amenizar o acto. Tamén actuou nos actos do 50 aniversario do falecemento de Cabanillas interpretando, como gaiteiro, o Himno Galego.