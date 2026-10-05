Un cambadés de 29 años fallece en un accidente de moto en la PO-531, en Barro

Medios de Emerxencias se trasladaron hasta el punto Emerxencias de Cambados

Un vecino de Cambados de 29 años falleció este domingo en un accidente de moto en la carretera PO-531, que une Baión (Vilanova) con Pontevedra, a la altura de Barro. Hasta cinco vehículos se vieron implicados en el siniestro, que acabó por costarle la vida al joven cambadés y en el que resultó herido leve otro ocupante de uno de los vehículos.

El suceso se produjo alrededor de las 21:30 horas. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron medios de la Guardia Civil, el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y otros medios de Protección Civil y una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que nada pudo hacer por salvar la vida al joven, que se cree que pudo fallecer en el acto por la colisión, producida en un cruce de una carretera. Una intersección, en el cruce con la EP-0508, en San Amaro, que es un punto negro de riesgo de accidentes, tal y como denunció tras el accidente el alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes.