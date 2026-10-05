‘Resiliencias’, un proyecto escolar que da voz a historias reales de superación

Naiara Arteaga y Merchi Álvarez, madrina del proyecto Cedida

El colegio CPR Salesianos A Mercé de Castrelo dio el pistoletazo de salida a su proyecto ‘Resiliencias’, una iniciativa apadrinada por Merchi Álvarez —fundadora de GaliciAME— que nace con el objetivo de acercar al alumnado experiencias y referentes que permitan reflexionar sobre la superación, la actitud ante las dificultades, la empatía y la capacidad de afrontar los retos de la vida.

La protagonista de esta primera sesión fue Naiara Arteaga, que ha convertido su experiencia vital en un ejemplo de resiliencia. Nació con una malformación congénita, no tiene brazos, le falta una pierna y en la otra presenta una ausencia del peroné, sin embargo es capaz de realizar actividades de su vida cotidiana utilizando principalmente su pie. Además, estudiante en Psicología, Arteaga trabaja para visibilizar la discapacidad desde una perspectiva basada en las capacidades, no en las limitaciones.

Desde el claustro destacaron que a través de sus vivencias, Naiara mostró al alumnado de Salesianos Castrelo que las dificultades no tienen por qué determinar aquello que somos capaces de hacer y que, con adaptación, creatividad y actitud, se pueden encontrar nuevas maneras de afrontar el día a día.

Además de la charla, la protagonista de esta primera sesión participó en diferentes talleres. Así, con el alumnado de 4º de ESO, en la clase de Tecnología, presentó algunas de las adaptaciones tecnológicas que utiliza en su vida cotidiana, mostrando cómo la tecnología puede facilitar determinadas tareas, favorecer la autonomía y cambiar la vida de las personas. En cuanto al Ciclo Formativo de Peluquería y Estética, Arteaga realizó una demostración e cómo utiliza el secador y cómo se maquilla utilizando únicamente un pie, mostrando de una manera práctica y cercana que, cuando una forma de hacer las cosas no es posible, siempre podemos buscar otra.

En cuanto a los alumnos más jóvenes, los de 1º de ESO, se creó un espacio de convivencia y conversación en el que Naiara compartió su experiencia vital y recordó cómo era ella cuando tenía su misma edad. Les habló de sus inquietudes, sus dudas y sus experiencias cuando también era una alumna de 1º de ESO, estableciendo con ellos una conexión muy cercana.

“La jornada escolar ha sido mucho más que una serie de actividades. Ha sido una experiencia de aprendizaje y reflexión que ha permitido al alumnado de Salesianos acercarse los valores de empatía, respeto, inclusión, perseverancia y resiliencia”, destacan. Precisamente, los objetivos de un proyecto que busca “ofrecer al alumnado historias reales que les ayuden a ampliar su mirada y cuestionar su propio límite”.