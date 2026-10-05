Martín Códax ampliará sus instalaciones con una inversión superior a los 18 millones de euros

Sede de Bodegas Martín Códax en Burgáns, Cambados Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Rural declarará de Interese Autonómico el proyecto de adecuación y ampliación de las instalaciones de Bodegas Martín Códax, situadas en Cambados. Tal y como recoge el proyecto de acuerdo elevado al Consello da Xunta, la actuación abarca una superficie de más de 47.000 metros cuadrados con una inversión de 18,6 millones de euros y permitirá la creación de una veintena de nuevos puestos de empleo.

El objetivo pasa por poder dimensionar las instalaciones de acuerdo a la capacidad productiva de sus viticultores. Así, el proyecto prevé incrementar el almacenamiento en el área logística, así como de la capacidad de provisión de vino a granel y de elaboración en vendimia, tanto en depósitos como en instalaciones para la recepción y el prensado de uva. A mayores, también se desarrollarán espacios para enoturismo, considerando la posible oferta de servicio de restaurante y la dotación de más oficinas y espacios comunes para empleados.

La obra proyectada permitirá así el incremento de la capacidad productiva de esta cooperativa, la cual es una de las referencias dentro de la producción de vinos amparados por denominaciones de origen, especialmente en la de Rías Baixas.

Más de 330 socios

Así, Martín Códax está formada por 332 viticultores que poseen una superficie aproximada de 325 hectáreas, además de adquirir uva a alrededor de 135 colaboradores y pequeños productores. En total, la bodega tiene una capacidad instalada de más de 83.400 hectolitros, cifra que se verá incrementada una vez llevado a cabo el proyecto de ampliación.

Su actividad de cultivo se extiende por todos los concellos pertenecientes a la subzona de O Salnés, dentro de la Denominación de Orixe Rías Baixas y, desde hace unos años, tiene actividad también en otras DO gallegas —Monterrei y Ribeiro— y de fuera de Galicia —Bierzo—.

Además, desde la Xunta destacan el compromiso de Bodegas Martín Códax de forma activa con el medio, buscando siempre la sostenibilidad y reduciendo su huella de carbono al máximo, según indican desde Medio Rural. Precisamente, sus proyectos de I+D+i están encaminados a reducir el impacto ambiental en el campo de viticultura y a combatir los efectos del cambio climático. Además, también promueve, financia y apoya todo tipo de expresiones e iniciativas culturales y artísticas (exposiciones, conciertos, actos culturales, premios anuales de la música, etc), desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas.

En este sentido, la cooperativa —con más de cuarenta años de trayectoria— recibió el pasado ejercicio el Premio da Cultura Galega 2025 por su papel como agente dinamizador de la cultura y su implicación con la música gallega, a través de iniciativas como Os Xoves de Códax o los Premios da Música.