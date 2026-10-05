Cambados conciencia sobre el acogimiento familiar: Más de 1.500 menores en Galicia están en centros de protección

Regina Núñez, concejala de Servizos Sociais de Cambados Gonzalo Salgado

Cambados ha puesto en marcha un convenio de colaboración con la Asociación Galega de Familiares en Acollida (Acougo), para concienciar sobre el acogimiento familiar de niños y adolescentes que, temporalmente o de manera permanente, no pueden vivir con sus familias de origen.

La concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, y el alcalde, Samuel Lago, explicaron que como primer paso la Casa da Calzada acogerá el miércoles 7 (18:30 horas) una charla abierta al vecindario sobre en qué consiste este programa y cómo se puede iniciar el proceso, para atraer a nuevas familias. Actualmente, más de 1.500 niños en Galicia están en esta situación, buscando un núcleo familiar de forma provisional.

Además de la charla sobre familias de acogida organizada por Acougo, la programación de Servizos Sociais también ofrecerá un ciclo sobre mujer y salud. Arrancará este viernes con una charla sobre ‘saúde mental e xénero’, a partir de las 19:15 horas. Sin embargo, el programa dará continuidad el día 16 con un obradoiro de ‘Menopausa e empoderamento’ y el 21 con otro sobre la ‘Muller e endometriose’. Las interesadas pueden inscribirse en los Servizos Sociais del Concello, el núymero 986 520 510 o el correo electrónico sscambados@cambados.es.