Detienen a un hombre por una una pelea con arma blanca y con dos heridos de madrugada

El instituto armado envió varias patrullas al lugar | Gonzalo Salgado

La Guardia Civil detuvo en la noche del domingo al lunes a un hombre tras una pelea con varias personas implicadas en el entorno de un pub.

El instituto armado tuvo el aviso sobre las 5:30 de la mañana, desplazando a varias patrullas al lugar de los hechos.

Sin rastro del arma

Tras personarse en el lugar, los agentes terminaron arrestando a un hombre que, según varios testigos, habría mostrado un arma blanca.

A pesar de estos testimonios, la Guardia Civil no pudo localizar ni recuperar ningún tipo de cuchillo o navaja. Sin embargo, sí fue necesario que al menos dos personas recibiesen atención de los servicios médicos, por lo que parecían lesiones, en principio de carácter leve, derivadas de la pela en la que otros testimonios hablan de varias personas implicadas en la riña.

El suceso se produce en un fin de semana en el que el Partido Popular lanzó críticas públicas al gobierno local responsabilizándolo de un posible incremento de la seguridad ciudadana y con respuesta del ejecutivo explicando que han reforzado la dotación de personal del Cuerpo de la Policía Local, entre otras medidas presentadas.