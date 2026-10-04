Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Detienen a un hombre por una una pelea con arma blanca y con dos heridos de madrugada

La Guardia Civil no pudo hallar ni recuperar el cuchillo o navaja, pero varios testigos apuntan al empleo del objeto

B. Y. O Salnés
04/10/2026 19:25
El instituto armado envió varias patrullas al lugar |
El instituto armado envió varias patrullas al lugar |
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil detuvo en la noche del domingo al lunes a un hombre tras una pelea con varias personas implicadas en el entorno de un pub.

El instituto armado tuvo el aviso sobre las 5:30 de la mañana, desplazando a varias patrullas al lugar de los hechos.

Sin rastro del arma

Tras personarse en el lugar, los agentes terminaron arrestando a un hombre que, según varios testigos, habría mostrado un arma blanca.

A pesar de estos testimonios, la Guardia Civil no pudo localizar ni recuperar ningún tipo de cuchillo o navaja. Sin embargo, sí fue necesario que al menos dos personas recibiesen atención de los servicios médicos, por lo que parecían lesiones, en principio de carácter leve, derivadas de la pela en la que otros testimonios hablan de varias personas implicadas en la riña.

El suceso se produce en un fin de semana en el que el Partido Popular lanzó críticas públicas al gobierno local responsabilizándolo de un posible incremento de la seguridad ciudadana y con respuesta del ejecutivo explicando que han reforzado la dotación de personal del Cuerpo de la Policía Local, entre otras medidas presentadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620