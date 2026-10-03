Cambados anuncia un refuerzo de la Policía Local y el PP critica la falta de gestión en materia de seguridad
Fole liga la política local a la “inseguridade” y Lago destaca una de las mayores ratios de agentes
El PP criticó hoy al gobierno de Cambados en su gestión en materia de seguridad y de la Policía Local, jornada en la que, poco después, el alcalde, el socialista Samuel Lago, anunció justamente un refuerzo del Cuerpo municipal.
El grupo opositor que lidera Sabela Fole hablaba de “problemas graves de inseguridade e tráfico pola xestión de recurtes e abandono do goberno”. De hecho, no dudaron en relacionar “os crecentes episodios de vandalismo e roubos coa inacción do tripartito para dotar de medios persoais e materiais ao Corpo de seguridade”. También quisieron reclamar “unha sinalización axeitada para que a circulación e o aparcamento deixen de ser unha selva”.
“Os nosos axentes fan unha grandísima labor a prol dos veciños, de feito fan auténticos milagres para os medios dos que dispoñen, porque é como se calquera de nós ten que traballar cunha man atada á espalda, pero todo isto é responsabilidade do executivo municipal, que pasa olímpicamente da Policía Local”, opinaron.
Recordaron que “xa dimitiu un xefe, que a cifra de axentes é totalmente insuficiente sen que foran quen de completar prazas neste mandato, que se chegaron a suspender de xeito bochornoso as patrullas por falta de combustible e tiñan que facer os servizos a pé e que se incumpriron os compromisos de estender as quendas, principalmente nas noitas das fins de semana”. “A todo isto, engádese o enorme retraso, que xa vai para catro anos, das obras do cuartel da Garda Civil”.
Por ello, Fole reclama al alcalde “maior dilixencia” en esta materia.
Más agentes
Poco después, el regidor comunicaba que el Concello “reforza a súa Policía Local coa incorporación de dous novos axentes, que rematan este venres a súa formación na Agasp e que xa superaron satisfactoriamente o período de prácticas”. “Con esta incorporación, o municipio continúa avanzando no reforzo e na consolidación da súa plantilla policial”.
Además, “esta medida súmase á promoción interna de dous oficiais e ao proceso de estabilización laboral de outros catro axentes, configurando unha plantilla máis estable, con maior seguridade laboral e capacidade para prestar un servizo de proximidade á cidadanía”.
“Cambados conta cunha das ratios máis elevadas de axentes da Policía Local por habitante de toda Galicia, só por detrás de Sanxenxo, o que permite reforzar a presenza policial nas rúas e mellorar a capacidade de resposta ante as necesidades dos veciños”, destacó de hecho el primer edil.
Al hilo de las críticas en gestión de tráfico, desde la Alcaldía adelantaron que “o Concello acaba de contratar os traballos de mellora da sinalización horizontal en distintos puntos do municipio, entre eles a avenida de Vilagarcía, a Avenida da Coruña e O Pombal, cun orzamento de 14.500 euros”. También se pidió a Portos de Galicia la mejora de la Ribeira de Fefiáns, espacio “de titularidade deste organismo autonómico”.