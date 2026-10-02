Mar destaca en Cambados el “motor de emprego” que suponen las empresas transformadoras

Marta Villaverde, durante su visita de hoy a Angulas Aguinaga, en Tragove | Gonzalo Salgado

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó en la mañana de hoy las instalaciones de la planta de producción del Grupo Angulas Aguinaga (anteriormente Mariscos Linamar), emplazada en el puerto de Tragove, en Cambados, donde mantuvo un encuentro con la dirección de la factoría encabezada por Lina Solla.

Durante el recorrido por las líneas de depuración, procesamiento y envasado de moluscos, la responsable autonómica conoció, de primera mano, los planes de modernización de la compañía y la operativa diaria de uno de los “centros de referencia” en la transformación y comercialización del mejillón gallego, valoraron hoy desde la Consellería.

En la visita, la titular de Mar destacó el valor añadido y la calidad que acercan las empresas transformadoras a la economía de las villas costeras, subrayando su papel como “motor de emprego local e de apertura cara novos mercados de produtos do mar listos para consumir”.

La factoría de Tragove forma parte de la red de centros productivos del Grupo Angulas Aguinaga y concentra una actividad “punteira” en la preparación y distribución de mejillón y especialidades marinas a nivel nacional e internacional.

La Xunta, subrayaron desde el departamento autonómico, “mantén o seu compromiso co impulso á modernización, á innovación tecnolóxica e á competitividade das empresas que sustentan a economía do mar en Galicia”.

Dragado del Lérez

A mayores, la Consellería do Mar comunicó también que el nuevo informe del dragado del río Lérez ratifica que todos los áridos del ámbito de la obra son de categoría A, por lo que el material puede depositarse en alta mar. Se trata de la categoría más favorable según la normativa vigente.

La propia conselleira dio a conocer los resultados de la caracterización completa requerida por el Miteco que ratifica los datos que ya se habían obtenido en las cuatro campañas realizadas por la Xunta desde 2009.

Portos de Galicia está trabajando para completar el estudio solicitado por la Dirección General de Biodiversidad del mismo Ministerio y que será remitido de inmediato, una vez finalizado.

De este modo quedarán cumplimentadas todas las exigencias realizadas en el mes de abril por el Gobierno central para poder emitir los informes preceptivos que permitan finalizar la tramitación ambiental, obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Consellería de Medio Ambiente, y poder licitar las obras en 2027, avanzaron desde Mar.