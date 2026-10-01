El SLG denuncia contratos de uva a “prezos ruinosos” en la DO Rías Baixas, incluso por debajo de 80 céntimos por kilo

Trabajos de vendimia en una bodega saliniense durante la campaña de este año Mónica Ferreirós

El Sindicato Labrego Galego (SLG) reiteró ayer sus denuncias ante el ofrecimiento de contratos “a prezos moi reducidos e moi afastados dos custos de produción” a los viticultores de la Denominación de Orixe Rías Baixas. La organización señala que los precios de media estuvieron entre 1,20 y 1,30 euros por kilo de uva en esta denominación y recalca que “temos constancia” de ventas entre 60 y 80 céntimos en las subzonas de O Condado y O Rosal.

“A todas luces resulta evidente que con estes prezos e, tendo en conta toda a suba de custos de produción, podemos falar de prezos ruinosos, prezos de miseria, que están condenando ás viticultoras e aos viticultores a desaparecer, mentres pola contra se lanzan grandes datos de producións e excelentes calidades nos medios de comunicación”, denuncian.

Por ello, el SLG volvió a incidir en la necesidad de establecer un precio de referencia, que cubra los gastos de producción y garantice “a viabilidade económica” de los viticultores. “Agora, finalizada a vendima, alertamos de que as produtoras víronse obrigadas a vender por debaixo dos custos” al darse “un incumprimento da Lei da Cadea Alimentaria” ante “a falta de medidas por parte da Xunta de Galicia”.

Posición abusiva

Desde el sindicato van más allá y denuncian que algunas de las bodegas “están exercendo, na compra da uva, unha posición totalmente abusiva fronte ao pequeno viticultor, forzando a asumir perdas, deixar a uva na perra ou elaborar un precario nas súas casas”.

Situación que vincula el SLG a una supuesta “pasividade da administración” gallega, que la cataloga como “cómplice necesario”: “A día de hoxe, a Consellería, coa súa inacción, está amparando o incumprimento da Lei da Cadea Alimentaria; permitindo que cos impostos de todas as galegas e galegos se lle subvencionen ás adegas a plantación de grande superficies de viñedo, a construción das súas instalacións, promoción dos viños e créditos brandos para a compra da uva —en moitos casos a baixos prezos—”, critican desde el Sindicato Labrego Galego, que alerta que, de continuar esta situación, muchos productores “veranse obrigados a abandonar a actividade, co conseguinte impacto económico, social e ambiental sobre o territorio, incluído un maior risco de incendios”.

Cabe recordar que la vendimia de este año ha vuelto a ser especialmente abundante, a falta de los últimos datos, tras haberse recogido entorno a los 46 millones de kilos de uva, según los últimos datos ofrecidos por el Consello Regulador, a falta de las variedades tintas. Además, las fectáreas de vendimia pasaron de las 4.808 en 2025 a las 5.057 en la presente campaña, que contó con 178 bodegas inscritas y un total de 4.864 viticultores. En cuanto a la calidad de la uva, está siendo también positivo, con un grado alcohólico y acidez correctos y un buen estado higiénico y sanitario a su entrada en bodega.