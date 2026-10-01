Herida una mujer de 71 años tras sufrir una salida de vía e impactar contra coches aparcados, en Cambados

Accidente cambados

Una mujer de 71 años resultó la pasada madrugada herida en un accidente en la Avenida de Vilagarcía, en la parroquia cambadesa de Corvillón. La conductora sufrió una salida de vía e impactó contra varios coches que estaban estacionados en la calzada.

Según explicaron desde el servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados, la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital do Salnés por una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 con dolor cervical, lumbar y torácico. En la intervención colaboraron además efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Cambados.