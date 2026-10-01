Cambados pone en marcha la elaboración de su I Plan de Igualdade

Los ediles del BNG, Mar Pérez y Liso González, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concejalía de Igualdade de Cambados, dirigida por la nacionalista Mar Pérez, ha puesto en marcha el inicio de los trabajos para la elaboración del I Plan de Igualdade de los trabajadores municipales, que incluirá un plan específico para la igualdad y no discriminación del colectivo Lgbtiqa+.

“Non podemos pedirlle ás empresas do concello que teñan plans de igualdade se o propio Concello non o ten. E podemos falar de diversidade só para fóra se dentro aínda hai traballadoras que cobran menos, teñen menos promoción ou esconden a súa identidade”, subrayó Pérez.

El plan se desarrollará en cuatro fases. La primera será un diagnóstico retribuido, con un análisis de datos desagregados por sexo, categoría profesional, tipo de contrato, complementos, horas extra, permisos y promoción interna, para comprobar su hay brecha salarial, techo de cristal o precariedad. La segunda fase constará de las medidas correctoras (desde revisión de complementos salariales a formación con perspectiva de género, entre otras); la tercera, consistirá en un protocolo contra el acuso sexual y por razón de género; y la cuarta, sobre el plan Lgbtiqa+. El plan tendrá una vigencia de cuatro años y una comisión de seguimiento anual con indicadores.