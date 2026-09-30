Preocupación en Castrelo por una oleada de robos en viviendas y negocios

Una patrulla de la Guardia Civil, en A Mercé Mónica Ferreirós

La preocupación se ha instalado entre los vecinos de la parroquia cambadesa de Castrelo tras una sucesión de robos en las últimas semanas, algo muy poco habitual en una zona caracterizada por la tranquilidad del rural. Así lo destaca Leonor Muñiz, presidenta de la Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’, que aconsejó a los vecinos, a través de un comunicado en sus redes sociales y entre los socios, a “extremar as precaucións” ante varios episodios registrados en la zona en las últimas semanas.

Desde la Guardia Civil confirman que se han presentado hasta tres denuncias por hechos de estas características. Dos son de robos con fuerza en vivienda, una de ellas con daños, mientras que la tercera es en un chiringuito, situado en la zona de O Facho. Fuentes del Instituto Armado recalcan que lo sustraído son cantidades mínimas, aunque la situación ha generado una sensación de preocupación entre los vecinos de la zona.

De hecho, ya el pasado 17 de agosto se registró otro episodio en la iglesia parroquial de Santa Cruz. En ese caso, el autor o autores del robo forzaron los barrotes de una ventana de la sacristía, rompiendo el cristal para abrir el pasador y poder colarse dentro. Se llevaron un botín de unos 600 euros, entre los fondos de las celebraciones, la caja de recaudación y la colecta de los cepillos. La acción causó además importantes daños materiales en este templo, advirtiendo desde la propia Parroquia de Santa Cruz la adopción de nuevas medidas de seguridad para no volver a ser objeto de un suceso de similares características. Lejos de ser casos aislados, los vecinos apuntan también al robo de un vehículo y de la planta baja de un bar en Couto de Arriba, lo que eleva una “sensación de preocupación” y de que lo que está pasando “non é o normal en Castrelo”.

Aviso vecinal

Por ello, desde ‘As Saíñas’ recomendaron esta semana a los vecinos de la parroquia “extremar as precaucións, revisar portas, ventás e vehículos e non deixar obxectos de valor á vista”. Asimismo, el colectivo hizo un llamado vecinal para que “se alguén observa movementos, persoas ou vehículos sospeitosos” que “non se enfronte e avise inmediatamente ás forzas de seguridade”, que están ya al tanto de la situación tras recibir hasta tres denuncias por estos hechos.

Juegan un papel importante en las pesquisas de la Guardia Civil las imágenes de una cámara de seguridad instalada en una de las propiedades que fue objeto de uno de los robos ya denunciados y que puede servir como hilo del que tirar para conocer su autoría. Algo que aguardan los vecinos para recuperar la normalidad en la zona.

Por el momento, la asociación de mujeres rurales de Castrelo llama a la precaución a los vecinos de la zona y a estar vigilantes ante cualquier situación poco habitual o que sirva como pista para advertir a las fuerzas de seguridad, que ya trabajan para esclarecer los episodios registrados en las últimas semanas en la parroquia cambadesa.