Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

El primer premio de la Bonoloto deja 815.000 euros en Cambados

A. Louro
30/09/2026 22:40
Administración de Lotería número 1 de Cambados
Administración de Lotería número 1 de Cambados
Mónica Ferreirós
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El sorteo de la Bonoloto ha dejado 815.232 euros en Cambados. Fue en la Primera Categoría del sorteo, es decir, la persona premiada obtuvo un total de seis aciertos más el número complementario.

La combinación ganadora contenía los números 05, 11, 12, 20, 31, 49, con el 45 como complementario y, por último, con el 0 para el para reintegro. La suerte volvió así a sonreír al punto de venta situado en la Avenida de Galicia, en la Praza de Abastos.

Además de este premio, otro boleto, sellado en la ciudad de Mérida, se llevó más de 157.000 euros por acertar cinco de los números.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620