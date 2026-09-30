El primer premio de la Bonoloto deja 815.000 euros en Cambados

Administración de Lotería número 1 de Cambados Mónica Ferreirós

El sorteo de la Bonoloto ha dejado 815.232 euros en Cambados. Fue en la Primera Categoría del sorteo, es decir, la persona premiada obtuvo un total de seis aciertos más el número complementario.

La combinación ganadora contenía los números 05, 11, 12, 20, 31, 49, con el 45 como complementario y, por último, con el 0 para el para reintegro. La suerte volvió así a sonreír al punto de venta situado en la Avenida de Galicia, en la Praza de Abastos.

Además de este premio, otro boleto, sellado en la ciudad de Mérida, se llevó más de 157.000 euros por acertar cinco de los números.