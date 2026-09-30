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Cambados

El ‘Desfoga’ reafirma su apuesta con la pluralidad artística con teatro, danza, música y espectáculo

A. Louro
30/09/2026 17:32
Desfoga
Actividad en una edición anterior
Mónica Ferreirós
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El festival Desfoga celebrará su próxima edición del 8 al 10 de octubre con una intensa programación de artes escénicas y divulgación cultural que mezcla teatro, danza, música y exposición, renovando su apuesta por las artistas gallegas actuales, la pluralidad y la puesta en valor del patrimonio local. Además, en esta edición, una nueva generación tomó el relevo de la coordinación a través de Javier Sánchez (Meiga-i) y Laura Merchán (Nenaza), dos artistas vinculados al propio proyecto. “Asumimos a dirección con moita de ilusión de facer de Cambados un lugar de encontro, memoria e cambio cultural a través das artes vivas”, destacan desde la dirección.

En cuanto a la programación, comenzará el jueves 8 con la exposición ‘Mnemotopía’, en la Casa da Calzada. El viernes la música será la protagonista, con cantos de taberna en el pasacalles y pasabares ‘Benvida Cuncanto’, a cargo de Marcelo Dodobre (20 horas), seguido por el concierto de la artista viguesa Raze en la sala Krazzy Kray (22:30 horas).

El sábado habrá un roteiro cultural (12:30 horas), danza en la playa de San Tomé a cargo de Eva Comesaña y Alejandra Balboa (19 horas), la obra teatral ‘Disfortia: Unha mancha de pel allea’, de Petra Porter (20:30 horas, en A Xuventude), y el juego divulgativo ‘Q de Quiz’, presentado por Meiga-i, en el Salón Peña, a partir de las once de la noche.

Programa del Desfoga
Programa del Desfoga
Cedida
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