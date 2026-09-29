El CIM de O Salnés pone el foco en el estrés emocional y el impacto de los cuidados en su programación

Mariña Varela, directora, y Marcela Santorun, agente de dinamización del CIM, en la presentación Gonzalo Salgado

El Centro de Información á Muller (CIM) de la Mancomunidade do Salnés presentó su programa de dinamización, una iniciativa orientada a favorecer la mejora de las oportunidades de las mujeres en el ámbito sociolaboral mediante el trabajo sobre variables personales, emocionales y familiares que pueden actuar como obstáculos para su participación social, formativa o laboral. Así pues, el programa se articula alrededor de tres propuestas: ‘Coidamos das coidadoras’, ‘Afrontando crises familiares’ y ‘A memoria do corpo: as emocións e a relaxación’.

Se trata de tres temáticas diferentes, pero estrechamente relacionadas entre sí, poniendo el foco en las principales fuentes de sobrecarga y estrés que afectan a muchas mujeres, centrándose en el impacto de los cuidados, las crisis familiares y el estrés emocional como factores que pueden condicionar la autoestima, el bienestar personal y su participación laboral. Así lo presentaron Mariña Varela, directora del CIM, y Marcela Santorun, agente dinamizadora de igualdad y empleo.

‘Coidando das coidadoras’

En marcha está ya la actividad ‘Coidamos das coidadoras’, dirigida tanto a profesionales como a particulares y que pone el foco en la responsabilidad de los cuidados, que continúa teniendo una carga importante de dimensión de género.

La actividad, iniciada en el mes de agosto, se desarrolla en el Bar do Xubilado de Vilanova, y busca crear un espacio en el que las participantes puedan compartir experiencias y adquirir estrategias para prevenir el estrés y la sobrecarga, reconocer las propias necesidades, establecer límites e incorporar el autocuidado como una herramienta necesaria para su bienestar.

‘Afrontando crises familiares’

En cuanto a las otras dos actividades, se desarrollarán en la sede del CIM, en la Rúa Ourense de Cambados, donde se tratará de centralizar la programación formativa. En el caso de ‘Afrontando as crises formativas’, se centrará en los conflictos que puedan aparecer en el ámbito familiar: las relaciones de pareja, con los hijos, los procesos de separación o divorcio y otras dificultades, fuentes de una importante preocupación y desgaste emocional.

A través de estas sesiones se trabajarán recursos para comprender y gestionar mejor los conflictos, desarrollar formas de comunicación saludables y fortalecer los recursos de las participantes ante situaciones de cambio o dificultad. Los encuentros tendrán lugar los días 23 y 30 de octubre y el 6 y 13 de noviembre, a las 19 horas.

‘A memoria do corpo’

Por último, ‘A memoria do corpo’ abordará la relación existente entre las emociones y las manifestaciones físicas del estrés. La tensión acumulada, la inquietud, el cansancio o determinadas molestias corporales pueden estar relacionadas con períodos de preocupación o sobrecarga. Aprender a identificar estas señales permite anticiparse a las situaciones de estrés y adquirir herramientas para gestionarlas de manera más eficaz.

Las participantes explorarán como se expresan las emociones en el cuerpo y conocerán estrategias de relajación y regulación emocional que pueden contribuir a mejorar el bienestar, la percepción de control y la capacidad para afrontar situaciones de presión tanto en la vida personal como en el ámbito laboral. Tendrá lugar los días 19 y 29 de octubre y 2 y 9 de noviembre, también a las siete de la tarde.

Las interesadas pueden contactar con el número de teléfono 646 019 653 o enviando un mensaje de wasap.