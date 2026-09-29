Cambados respalda el recurso de la Xunta a la zona vulnerable a nitratos y descarta que exista un origen agrario

El socialista Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

La Consellería de Medio Rural anunció la pasada semana que recurrirá el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para determinar las aguas afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario. Un informe decisivo para la declaración de las zonas vulnerables, entre las que se vuelve a poner en la palestra a Cambados, Meis, Ribadumia y Vilanova. El alcalde la villa del albariño, Samuel Lago, sin embargo, no ha tenido todavía acceso a este informe, aunque deshecha la idea de que esos valores positivos en nitratos estén relacionados con el cultivo agrícola en la comarca.

“Estou convencidísimo de que a orixe non é agraria”, sostiene el regidor, que reivindica a las administraciones que se estudie “cal é a orixe” de esos niveles de contaminación, si “se trata dunha situación puntual nas fincas onde se tomaron as medicións” o si, por el contrario, pudiesen existir otros factores, como problemas en la red de saneamiento.

En cualquier caso, el gobierno local se alinea con la tesis de la Xunta y defiende que “é practicamente imposible” que en el caso de O Salnés la presencia de contaminación de las aguas por nitratos tenga un origen agrario, por lo que no debería de proclamarse como zona vulnerable, como si sostienen los datos del informe del Ministerio. “Entendo que hai zonas onde hai unha alta carga gandeira” donde se haya que tomar estas medidas, insistió Lago, pero no es el caso de la comarca ni de Cambados. Así, recordó que “os nitratos proveñen fundamentalmente das execcións dos animais” o del uso de abonos líquidos, tipo purín, en la agricultura, caso que tampoco se da en la villa del albariño. “Non hai ese tipo de prácticas no cultivo do viñedo ou das hortalizas”, insistió Lago, que lamentó que exista “unha confusión cos tratamentos fitosanitarios que se aplican nas viñas”, ya que “non levan carga nitroxenada” en sus compuestos, subrayó.

Una situación que está creando “unha certa alarma” que no debería darse en la zona, según el juicio del alcalde, que se mostró conforme con la decisión de la Xunta de recurrir este nuevo informe y aplazar la declaración como zona vulnerable a contaminación por nitratos hasta confirmar el origen agrario de los resultados hallados.

Posición del gobierno gallego

Cabe recordar que el gobierno gallego consideró que en la comarca “non queda claramente demostrado que a afección esté causada por nitratos procedentes de fontes agrarias nuns niveis que xustifiquen as consecuencias legais previstas”. La intención de declarar a Cambados, Vilanova, Meis y Ribadumia como zona vulnerable se anunció ya a principios del año 2025, pero la Xunta —administración responsable de su declaración— lo ha pospuesto hasta que la información sea “concluínte” sobre el origen agrario de la contaminación por nitratos documentada en la zona.