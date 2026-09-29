Cambados reconstruirá el muro con peligro de derrumbe de la antigua unitaria de O Sineiro

El Concello apuntaló el muro de contención Cedida

El Concello de Cambados se encuentra ya inmerso en el proceso de contratación de la reparación del muro de la antigua unitaria de O Sineiro. Según explicó el alcalde, Samuel Lago, la obra ascenderá a unos 5.000 euros, aproximadamente, y consistirá en la retirada de parte de la tierra interior y del actual muro, para la construcción de uno nuevo con refuerzo de hormigón para que no vuelva a ceder la estructura, que actualmente tiene un riesgo importante de derrumbe.

Así lo había alertado la asociación de vecinos O Batuqueiro de Vilariño, que consiguieron el pasado lunes la confirmación por parte de la administración local para esta actuación. Asimismo, reclamaron la limpieza de maleza en la parroquia y el arreglo de unos cables de fibra óptica.

Dos demandas que, según indicó el alcalde, ya se están respondiendo por parte del Concello. Así, Lago explicó que se inició en Corvillón una nueva campaña de desbroces que llegará los próximos días también a Vilariño, mientras que con respecto a la situación con la telefonía móvil “xa está tamén en vías de solución”, recalcó. Así, desde el Concello ya se han puesto en contacto con la compañía y ya se ha sustituido un tramo del tendido que había sufrido cortes, afectando al servicio.