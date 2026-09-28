Un restaurante de Cambados es escenario de un nuevo caso del detective ‘Frank Soutelo’

Portada de 'Buscando a Dalia’ Cedida

El escritor Miguel Anxo Fernández, de O Carballiño pero afincado en Cambados, presentará mañana, martes 29 de septiembre a las 20:00 horas en la Sala Pitusa Cabanillas, su nueva novela, ‘Buscando a Dalia’, la octava entrega de la saga protagonizada por el detective Frank Soutelo. El autor estará acompañado por Isabel Blanco, actriz y presentadora; Yayo Daporta, chef con Estrella Michellin; y por el concejal de Cultura, Liso González en un encuentro en el que desvelará los detalles de la trama, que sitúa parte de la acción en un conocido restaurante de Cambados.

La trama

En esta nueva entrega, Fernández sumerge al lector en una investigación marcada por el misterio, los crímenes rituales y la desaparición de mujeres. La historia arranca con el hallazgo de un cadáver. En ese contexto desaparece la investigadora Dalia Maxino mientras trabaja en el caso, lo que lleva a Frank Soutelo a ponerse en marcha para desvelar el misterio.

El detective contará con la ayuda del sargento de la Policía Municipal, Franeiras, y del antiguo guardia civil Poncio para tratar de esclarecer los hechos. Sin embargo, la aparición de un segundo cadáver y las sospechas de que Dalia no sea la única mujer desaparecida complicarán la investigación.