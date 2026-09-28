El Mes das Bibliotecas de Cambados implica a los colegios para llegar a los más pequeños

El edil de Ensino e Cultura, Liso González, en un Pleno Gonzalo Salgado

La Concellería de Cultura ha preparado una docena de actividades para celebrar en octubre el ‘Mes das Bibliotecas’, una programación pensada en la promoción del uso de las bibliotecas, “sobre todo entre os cativos”, según explicó el edil Liso González. Precisamente para ello, la edición de este año implicará también a los colegios y llegará a todos las parroquias del municipio.

Así pues, hoy mismo la Casa da Calzada acogerá la presentación de ‘Buscando a Dollo’, el último libro de Miguel Anxo Fernándesz y que cuenta con ambientación en un local hostelero de Cambados. Dentro de la programación destinada a los más pequeños, destaca también la presencia de Teatro Ghazafellos con el espectáculo ‘Contamos contos de lobos?’, que llegará a los colegios de Corvillón (el día 8 de octubre), de Vilariño (día 9) y de Castrelo (día 22). Además, la compañía Pablísimo llegará ‘Cabicivai’ a los centros de Corvillón (14), Castrelo (15), Tremoedo (20) y Vilariño (21).

Programa de actividades Cedida

Uno de los puntos fuertes será el 15 con una actividad organizada por la Real Academia Galega sobre una disertación de los cien años de la obra ‘O Mariscal’, de Cabanillas. La programación la completan cuentancuentos infantiles en A Modia, San Tomé y A Pastora o “conversas con Eva Mejuto”.